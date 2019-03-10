التحقيق مع 14 فرنسياً من داعش تسلّمهم العراق من سوريا

بغداد – الزمان

أعلن مجلس القضاء الاعلى، مثول 14 فرنسياً انتموا لتنظيم داعش أمام القضاء تسلمهم العراق من سوريا.وذكرت صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس ان (محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أجرت التحقيقات معهم وفقا لقانون مكافحة الارهاب العراقي) لافتتة الى ان (من بين الارهابيين جندي في الجش الفرنسي خدم في افغانستان عام 2009). وأضافت ان (الارهابيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية وبعضهم من أصول عربية، تلقوا التدريبات العسكرية والشرعية في سوريا عند انخراطهم في صفوف داعش بحسب اعترافاتهم). وأشارت الى ان (السلطات العراقية تسلمت الارهابيين بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز). واستعرضت الصحيفة بعض اعترافات المتهمين خلال مرحلة التحقيق حول كيفية انتمائهم وانتقالهم من فرنسا الى سوريا ومن ثم العراق وتلقيهم دورات تديبية عسكرية وشرعية والاماكن التي شغلها الارهابيون في صفوف داعش). وكشفت محكمة استئناف بابل الاتحادية عن صدور الفي مذكرة قبض لمتهمين في الإرهاب. ونقلت الصحيفة القضاء التابعة للسلطة القضائية عن رئيس المحكمة، القاضي حيدر جابر، قوله إن (اعداد الموقوفين بلغ 152 بحسب الإحصائية المتوفرة، في المديرية، وأن عدداً منهم احيل الى محكمة الجنايات).

وأضاف (اطلعنا على أوامر القبض الصادرة والتي وصل عددها في الوقت الحاصر الى الفي مذكرة)، لافتاً الى ان (مدير الاستخبارات بين ان جميع المتهمين في هذه المذكرات من خارج المحافظة، واكثرهم في إقليم كردستان والجهود المبذولة لمفاتحة الجهات المختصة لتنفيذ هذه المذكرات). وبشأن طلبات المواجهة لبعض ذوي الموقوفين ممن طرحوا موضوع طول فترة موقوفية ذويهم افاد القاضي بأن (قضاة التحقيق بينوا ان بعض المتهمين، مطلوبون بعدد من الدعاوى الإرهابية، ويتم التركيز على بعض الدعاوى واحالتهم الى الجنايات، وبعد ذلك تقدم دعاوى أخرى بحقهم وهذا يتسبب في تأخير مدد موقوفيتهم)

وألقت قوة من الاستخبارات العسكرية القبض على عنصر من داعش في الانبار. وذكر بيان للمديرية امس انه (بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات اللواء الاربعين من القبض على احد الإرهابيين في منطقة الرشاد بقضاء الكرمة – الانبار). وأضاف ان (الارهابي احد الذين قاتلوا ضد قواتنا الأمنية قبل التحرير وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة اربعة إرهاب).