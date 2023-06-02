التحقيق الصحفي في دورة

الموصل – هدير الجبوري

اقام فرع نينوى باتحاد الصحفيين العراقيين دورة صحفية أطلق عليها أسم الراحل (رياض العبيدي ) وهي خاصة للنخب الاعلامية و الصحافية في مدينة الموصل وأستمرت خمسة أيام ، تناولت موضوع التحقيق الصحفي وكيفية أتقانه بالشكل الأمثل ، كذلك تناولت الدورة التنوع بمجال التحقيق الصحفي او الاعلامي و اهدافه كالتحقيق المرتبط بالمناسبات السنوية الدينية او الوطنية او العلمية او الأدبية ،وشارك بأعمال الدورة العديد من الاعلامين و الصحفيين ،وحاضر في يومها الاخير الصحفي سعد العسلي عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد حول موضوع اللقاء الصحفي و قد انطلق من المسلمات الاساسية بعملية اجراء هذا اللقاء من القيم الحضارية و الحرص على ان يكون مع الشخصيات الريادية و في مختلف المؤسسات و ادارتها و اضافة الى مختلف العناوين البارزة في المجتمع و الدولة وصولا الى اجراء اللقاء في الشارع العام او اثناء الفعاليات المختلفة بغية الوقوف على الحقائق للعناصر المؤثرة بالسلوك الاجتماعي او السياسي و الاقتصادي و حتى اثناء الازمات او الكوارث الطبيعية وأية ظواهر طبيعية أخرى.