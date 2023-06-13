التحدي الإداري قائم – عبد الحكيم مصطفى

الجدال حول الاتفاق الذي ابرمه الاتحاد العراقي لكرة القدم مع رابطة اللاليغا الاسبانية سيستمر الى يوم ان يتطور الاتفاق الى واقع ملموس .. البعض يشير الى عدم استعداد عدد كبير من الاندية للتفاعل مع مضمون الاتفاق من جهة المال غير المتوفر لتلبية متطلبات بناء فريق محترف بمعنى الكلمة ، وعدد اخر من المتعمقين في مجال كرة القدم يشيرون الى عدم امتلاك الاندية الى البنى التحتية ، وفريق ثالث يحذر من تداعيات هبوط فرق الاندية غير المؤهلة للعب في دوري المحترفين الى دوري تحت مسمى اخر ، وما يترتب على ذلك من مشاكل ادارية .. رأي رابع يؤكد ان الاتحاد يسعى الى التخلص من المنظومة غير المحترفة الحالية ، من خلال تنظيم دوري المحترفين ، ليضع الاندية العشرين المشاركة في الدوري الممتاز امام واقع يجب التعامل معه ، حتى وان كان الضحايا يصل الى نصف عدد الفرق المشاركة في دوري اندية الدرجة الممتازة الحالي .. هذه الاراء مؤسسة على وقائع نشطت وسائل الاعلام في تقديمها الى الرأي العام الرياضي ..ولكن الكفاءة الادارية لعضو الهيئة الادارية للنادي او الاتحاد الرياضي ، لم تأخذ حقها من الاهتمام في وسائل الاعلام ، رغم اهميتها ..الاندية كلها تسيّر من قبل كوادر غير محترفة ، قفزت معظمها الى السلطة الادارية باتفاقات معروفة في اطار انتخابات اقل ما يقال عنها بانها انتجت ادارات غير مهنية بالقدر الكافي .. كوادر ليس لديها خبرة سابقة (ناجحة كانت اوفاشلة) في العمل في دوري المحترفين .. كوادر سقف طموحها واطىء جداً لا يتعدى الظهور في المنافسات الرياضية الرسمية بزي انيق ، والانضمام الى الوفود التي تمثل البلاد في البطولات الاقليمية والقارية والدولية بصفة اداري ..كيف يمكن لهؤلاء الاداريين ان يساهمو في نجاح دوري المحترفين ..هذا هو التساؤل الاهم الذي يتردد في الرواق الرياضي هذه الايام .. قد يقول قائل ان الشركة المستثمرة ستطرد الادارات الثقيلة الظل التي تجثم على صدور الرياضيين منذ اكثر من خمسة عقود خلت ، وستستعين بكفاءات ادارية محترفة لانها تريد ان تنجح وتربح ايضا ، لكي تستمر .. وهذا هو الهدف الاهم الذي سيتحقق من دوري المحترفين عندما يصبح أمراً واقعاً ، ولكن في حال استنساخ التجربة السعودية في دوري المحترفين في بلادنا ، فان اثنين من أصل سبعة أعضاء في الشركة المستثمرة للنادي الرياضي ، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة ، وهذا سيسمح من جديد لجهات غير رياضية بتسلل ممثليها الى الهيئات الادارية للشركات المستثمرة ، والتحكم بمعظم قراراتها .

أكثف الاهتمام بالاداري الموجود في كل مفاصل دوري المحترفين ، لان احترافه ضرورة قصوى ..الاداري في حالة وصول دوري المحترفين الى مرحلة التنفيذ ، يجب ان متفرغاً لعمله ، ويتكىء على خبرة عملية ناجحة ، لانه موجود في مراحل التخطيط والتنظيم والاشراف والرقابة في النادي والاتحاد وفي المنافسة الرسمية بكل تفاصيلها .