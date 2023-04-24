التحالف الدولي:هجمات داعش تراجعت في العراق وسوريا

بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أفاد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭- ‬داعش‭ – ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬ينشطون‭ ‬برغم‭ ‬هزيمتهم‭.‬‮ ‬

ويحتفظ‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الامريكان‭ ‬بقوات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬لمهمات‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭.‬

ويتركز‭ ‬وجود‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬حمرين‭ ‬ومخمور‭ ‬وفي‭ ‬صحراء‭ ‬الحضر‭ ‬وشمال‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ارياف‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬وديالى‭ . ‬ويلجأ‭ ‬التنظيم‭ ‬لحرب‭ ‬العصابات‭ ‬والخطف‭ ‬

وبعد‭ ‬صعوده‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬مني‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بالهزيمة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عناصره‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ريفية‭ ‬ونائية‭ ‬وصحراوية‭ ‬ويشنون‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬ماثيو‭ ‬ماكفارلين‭ ‬قائد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وحتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬سجلنا‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬68‭%‬‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الهجمات،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬‮«‬في‭ ‬سوريا‭… ‬سجلنا‭ ‬تراجعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬55‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬محدودة‭ ‬نسبياً‮»‬،‭ ‬يشنّها‭ ‬‮«‬فرد‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬بضعة‭ ‬أفراد‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أو‭ ‬تنسيق‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أوسع‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬هدوءاً‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬‮«‬بنسبة‭ ‬80‭%‬‮»‬‭ ‬للهجمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬وبنسبة‭ ‬‮«‬37‭%‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والذي‭ ‬يضمّ‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين،‭ ‬قامت‭ ‬بترحيل‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬‮ ‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مقاتل‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬5000‭ ‬إلى‭ ‬7000‭ ‬عضو‭ ‬ومؤيد‭ ‬ينتشرون‭ ‬بين‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬وسوريا،‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬العراق،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬نشطاً‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬‮«‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬الريفية‮»‬،‭ ‬مستفيداً‭ ‬‮«‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬اختراقها‮»‬‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬احتياطاته‭ ‬المالية‭ ‬المقدرة‭ ‬حالياً‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬مشروعة‭ ‬مثل‭ ‬الفنادق‭ ‬والعقارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬‮ ‬

ولجأ‭ ‬التنظيم‭ ‬أيضاً‭ ‬الى‭ ‬‮«‬سرقة‭ ‬الماشية‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‮»‬‭.‬‮ ‬