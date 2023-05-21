واسط تمنع دخول المواشي لحماية الأهالي من إنتشار الحمى النزفية

التجارة: نتوقع إنتاج 4 ملايين طن من الحنطة ستسد حاجة التموينية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

توقعت وزارة التجارة إنتاج الموسم التسويقي الجاري 4 ملايين طن من محصول الحنطة، مشيرة الى القدرة على سد نسبة كبيرة من حاجة البطاقة التموينية. وقال المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (حملة تسويق الحنطة دخلت مرحلة الذروة، وتستمر في محافظات واسط والمثنى وميسان وكربلاء وذي قار والنجف، والديوانية، وصلاح الدين، والأنبار، ثم كركوك وبعض مناطق الإقليم التي ستكون بضمن حملة التسويق)، مبيناً ان (جميع المحافظات المتبقية تستنفر طاقتها خلال عملية تسويق الحنطة إلى مخازن الوزارة في بغداد والمحافظات، ودفع مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة حسب التوجيهات الحكومية).

تسويق الحنطة

واوضحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ديالى، التابعة الى الوزارة، آلية تسويق الحنطة في المحافظة، متوقعة تسويق 200 ألف طن من المحصول هذا الموسم. وقال وقال مدير مدير الشركة، علي حميد نصيف، في تصريح امس ان (الموسم التسويقي في ديالى عزز وفرة الحنطة منذ بدايته خلال الشهر الجاري، حيث تم الاستلام من مركزي سايلو بعقوبة وموقع اخر في قضاء بلدروز)، واشار الى ان (وزارة الزراعة والشركة والدوائر ذات العلاقة، شاركت بعملية التسويق الى جانب وضع خطة وآلية عمل لدخول السيارات الى مراكز الاستلام بأنسيابية عالية)، مضيفاً ان (الخطة تشمل انجاز قوائم في شُعب دائرة الزراعة وارسالها يومياً، لدعم المزارع المسوق)، واكد نصيف ان (سايلو بعقوبة تدخله 130 سيارة مختلفة الأحمال يومياً، ونحو 35 سيارة الى بلدروز)، وبشأن المزارعين، ذكر ان (التخصيصات متوفرة لجميع الكميات المستلمة حسب توجيهات الوزير بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، ويتم الاستلام داخل الخطة الزراعية وخارجها، وفق تسهيلات مقدمة وآلية سلسة لتـسلم الحنطة خلال يوم كامل استناداً الى اجراءات قانونية محددة لضمان حقوقهم وتنظيم دخولهم وتسليمهم مستحقاتهم المالية)، لافتاً الى (وجود مخازن تصل سعتها الى 135 ألف طن، قابلة للزيادة، بدعم لجنة مشتركة من دائرة الزراعة وممثل عن المحافظة والتخطيط والمتابعة، والأمن الوطني، لتسهيل عملية التسويق وتوفير اكبر كمية من محصول الحنطة). من جهته استقبل سايلو النجف الأفقي، التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب، نحو 200 سيارة يومياً لتسلم الحنطة. واوضح مدير السايلوعلي الشمري، في تصريح تابعته (الزمان) ان (لجان تنظيم دخول المركبات في مدخل السايلو، تنظم عملية التسليم وفق قوائم تُرسل الى الاستعلامات لتنظيم بطاقة تسويقية، لدخول الحاويات المحملة بالحنطة)، منوهاً الى (فحص نموذج من قبل وحدة السيطرة النوعية الموجودة في السايلو، ووزن الكمية وإرسالها إلى وحدة المخازن)، واضاف ان (سايلو النجف يحتوي على سعة خزنية مختلفة تكفي لكميات كبيرة من المحصول). وافصح رئيس لجنة تسويق الحنطة المحلية في الانبار، كمال حمادي عويد، تسلم 89 ألف طن من الحنطة. وذكر في تصريح ان (كميات الحنطة المسوقة بلغت 89 ألف طن في المحافظة، منذ انطلاق موسم الحصاد في الثاني من الشهر الجاري)، موضحاً ان (الكميات المسوقة تجري من مركز تسويق سايلو الرمادي و الخمسة كيلو، وسايلو الخيرات في الگرمة ومركز عنة).

تذليل صعوبات

على صعيد متصل، تستمر مديرية زراعة ميسان، بعمليات الحصاد والتسويق في جميع مناطق المحافظة، وفقاً لتوجيهات الوزير عباس العلياوي، والمحافظ علي دوّاي)، ولفت الى ان (زراعة ميسان تعمل على تذليل جميع الصعوبات من اجل دعم عملية الحصاد والتسويق وزيادة المساحات المزروعة)، مبيناً ان (المساحات الداخلة في الخطة التسويقية تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين ألف دونم، متوقعاً تسويق 300 ألف طن من الحنطة للموسم الجاري). واكدت مديرية زراعة البصرة، اطلاق 30 الف اصبعية كارب الشائع في المسطحات المائية لتعزيز المخزون السمكي في المحافظة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق المختصة في مديرية الزراعة، قسم الاسماك المعني بتربية و تكثير الاحياء المائية، بالتعاون مع شعبة زراعة النشوة، اطلقت دفعة جديدة من اصبعيات اسماك الكارب الشائع لتعزيز كميات الاسماك)، مشيراً الى (اضافة 30 الف اصبعية في المسطحات المائية في ناحية النشوة التي تم تفقيسها في القسم التابع لمديرية زراعة البصرة، الى جانب اطلاق كميات مليون اصبعية اخرى في عموم مناطق المحافظة، حسب توجيهات الوزير ومتابعة المديرية، ضمن خطة الوزارة لتعزيز المخزون السمكي بالمحافظة). من جانب اخر، منعت محافظة واسط، دخول المواشي إلى المحافظة الى اشعار اخر، بسبب انتشار الحمى النزفية.

وذكر بيان امس ان (القرار جاء لحماية المواطنين، الى جانب اطلاق حملة منظمة لمصادرة مواشي الجزر العشوائي في الوحدات الإدارية كافة، ومحاسبة المخالفين قانونياً)، ودعا المحافظ محمد المياحي المواطنين الى (عدم شراء اللحوم من ذوي الجزر العشوائي، والتعاون مع الفرق الطبية خلال الحملات في المستشفيات البيطرية ومراكز الثروة الحيوانية في واسط).