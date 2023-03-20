التجارة: قريباً وصول بواخر محمّلة بالحنطة

بغداد -ابتهال العربي

افصحت وزارة التجارة ،عن وصول بواخر محمّلة بمادة الحنطة المستوردة، في شهري الرابع والخامس المقبلين. وقال مدير عام تصنيع الحبوب بالوزارة خالد النداوي، في تصريح امس ان (حجم إنتاج الحنطة المتوقع هذا العام سيكون ما بين 3 الى 5 مليون طن، اما الحاجة الفعلية للبلاد تبلغ 4 ملايين و600 الف طن)، مبيناً ان (الوزارة بدأت بتأمين الحنطة المستوردة الكندية والاسترالية والاميركية)، ولفت الى (وصول اربع الى خمس بواخر في الشهرين المقبلين لتأمين المادة عبر الاستيراد والانتاج الوطني).

مجمعات تسويقية

واوضحت التجارة، قرب افتتاح ثلاثة مجمعات تسويقية لبيع اللحوم والدجاج والطحين والاجبان للمواطنين بأسعار مدعومة. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تستعد لإفتتاح المجمّعات التسويقية لإطلاق البيع المباشر للمواطنين خلال الايام القليلة المقبلة)، موضحاً انها (ستكون مراكزاً لبيع اللحوم والدجاج والاجبان والطحين في مناطق الكرخ والحرية والصدر، بأسعار مدعومة تزامناً مع حلول شهر رمضان)، واضاف حنون ان (الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة الى التجارة، تستعد لإطلاق الحصة الثالثة من الطحين خلال شهر رمضان، الى جانب تشكيل لجان لتنفيذ زيارات تفتيشية الى الوكلاء في بغداد والمحافظات للمتابعة والإشراف عليهم في تجهيز المواطنين بالمادة وضمان مطابقتها للمواصفات النوعية المُعتمدة). وصادق مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى الوزارة، على خطة تسويق محصول الحنطه للعام الجاري. وقال البيان ان (المجلس وافق على توزيع الحوافز بين منتسبي الشركة بعد استحصال موافقة الوزير اثير الغريري)، مشيراً الى (ضرورة تحديد آليات عمل رصينة خلال مزاولة الشركة لنشاطها التجاري)، من جانبه اكد مدير عام الشركة حيدر الكرعاوي ان (مجلس الإدارة حريص على وضع آلية عمل رصينة لتحديد عمل ومسارات الشركة بما يخدم الواقع التجاري والحفاظ على المال العام)، مبيناً ان (تطوير العمل التجاري يدعم تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استيراد المواد الغذائية وتصنيع بعض المواد الاخرى محلياً)، ولفت الكرعاوي الى (موافقة المجلس على توزيع المبالغ المستحصلة من عقود الشراكة لمنتسبي الشركة، والمصادقة على خطة تسويق محصول الحنطة الخاصة بالعام الجاري، التي اعدتها لجنة التسويق المركزية).