دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة

التجارة توزع سلّة رمضان وتنفي وجود حنطة فاسدة

بغداد – الزمان

باشرت وزارة التجارة امس ،بإطلاق قطع وتجهيز الدفعة الثالثة من مفردات السلة الغذائية وسلة شهر رمضان،ونفت وجود حنطة استرالية غير صالحة للاستهلاك. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها التي ستوزع بين المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها وبدءا من المناطق الأكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق)، داعيا وكلاء الغذائية الى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع)، بدورها ،اكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي أن (ملاكات شركتها في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال أيام العطل الرسمية للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها بين المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت دون تأخير او نقص في أي مادة)، واشارت الى ان (الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين علامة داس وحليب دوفيلاك الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكزها في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع فضلاً عن الاستمرار ببيع الحليب السائل و بيض المائدة ولحوم الدجاج وبأسعار مدعومة في مراكز البيع نفسها)، ودعت الموسوي المواطنين الى (الابلاغ عن اية مخالفات عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها الشركة وهي دائرة الرقابة التجارية والمالية 07729222019 ودائرة التخطيط والمتابعة 7815914941 وقسم شؤون المواطنين 07715550851 والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 07721417248 ورقابة الغذائية 07704333547). وفي تطور ،نفت التجارة، وجود حنطة استرالية غير صالحة للاستهلاك البشري رداً على تصريحات نواب تناقلتها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي. وذكر البيان أن (ما تم تناقله الوسائل والمواقع بعيدا عن الحقيقة الواقع ،كون الوزارة تتعامل في استيرادات الحنطة مع اجود المناشئ العالمية كالاسترالية والكندية والامريكية التي تعدها أسواق البورصة العالمية كأفضل المناشئ ،كما انها خاضعة للفحوصات في أكثر من موقع وأكثر من جهة عالمية في ميناء الشحن وفي ميناء ام قصر من خلال قسم السيطرة النوعية العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب والمخول وفق القانون بفحص الحنطة المستوردة والمحلية).

امن غذائي

واشار الى ان (ابواب الوزارة مفتوحة وتتعامل بشفافية في اي موضوع يثار للسجال ومستعدة للنقاش والتواصل للوصول إلى الحقيقة)، واستطرد البيان بالقول ان (ملاكات الوزارة تعمل بجهد وحرص من اجل تأمين الأمن الغذائي في ظروف صعبة يشهدها العالم من ازمات غذائية ،ولاسيما وان مادة الحنطة من اهم المواد الستراتيجية)، مؤكدا ان (الوزارة تعمل في ظل حكومة واعية استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للبلاد وأن تؤمن إمدادات الحنطة للبلد وفي وقت قياسي وتستعد الان للموسم التسويقي المقبل وفق سياقات وضوابط جديدة تتناسب مع الحاجة لهذا المادة الاساسية للبلد).