التجارة تطلق نافذة ألكترونية لتسجيل الشركات

النجف – سعدون الجابري

بغداد – عامر عبد العزيز

اطلق وزير التجارة، اثير داود الغريري، مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية، مؤكداً المضي بأتجاه الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل. وقال الغريري في كلمة خلال مؤتمر في محافظة النجف، تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تحتفي بأطلاقها المشروع لتسجيل الشركات تحت شعار معاً لتحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار في العراق)، مؤكداً ان (الوزارة تحرص على العمل وفق الوجهة الصحيحة انسجاماً مع البرنامج الحكومي في تحسين بيئة أداء الأعمال والاقتصاد، وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية لتجاوز معوقات العمل والبيروقراطية، فضلاً عن الانفتاح على عالم الأعمال والاقتصاد عبر التخطيط الصحيح، والسعي الحثيث لجعل العراق بيئة آمنة للاستثمار وجاذبة للشركات الأجنبية لمواكبة التطور وبناء اقتصاد البلد)، واوضح الغريري ان (المنهاج الوزاري يعمل على التوجه الى الحوكمة الإلكترونية من اجل تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات الحكومية في مختلف المجالات)، مشيراً الى ان (مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة يعد احد المشاريع المهمة والفاعلة التي تسعى لتوفير بيئة الأعمال للجهات المستفيدة، وفق آليات متطورة ومعايير دولية). وفعّلت الوزارة تطبيق تمويني، بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي من ضمن مشروع البطاقة التموينية الالكترونية. وذكر الوزير في تصريح امس ان (تطبيق تمويني، انطلق بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي ضمن مشروع البطاقة التموينية الالكترونية، لإجراء المواطن عمليات التموين عبر نقل و حذف او اضافة عبر الهاتف المحمول)، مبيناً ان (التجارة تعمل على تقديم برامج توعوية لتفسير البرنامج وتسهيله للمواطنين، حيث سيكون متاحاً في جمع المحافظات حسب التوجيهات الحكومية).

زيادة الانتاج

من جانبها اوضحت الشركة العامة لتجارة لحبوب التابعة للوزارة، تجاوز إنتاج الحنطة خلال موسم التسويق الجاري لمليوني طن، لافتة الى ان واسط المحافظة الاعلى انتاجية. وذكر مدير الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (جميع المحافظات دخلت بموسم التسويق بينها محافظات الإقليم وموسم الذروة حالياً في إنتاج الحنطة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى)، مؤكداً ان (الإنتاج تجاوز مليوني طن في عموم العراق، واحتلت واسط النسبة الاعلى، اما البصرة هي الاقل انتاجاً). في غضون ذلك، كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، عن سعي العراق الى رفع حجم التبادل التجاري مع الباكستان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين. وذكر بيان امس ان (الزهيري بحث مع السفيرالباكستاني لدى العراق، احمد امجد علي، بحضور وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري، عقد منتدى اقتصادي بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف الباكستانية)، مبيناً ان (الجانبين ناقشا تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم الجتنب التجاري والاقتصادي والاستثماري)، من جانبه اكد السفير ان باكستان تسعى لتوطيد التعاون وزيادة حجم التجارة مع العراق، بموجب مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية، واتحاد تجارة وصناعة باكستان، لتوسيع التبادل التجاري وانشاء مجلس اعمال مشترك).