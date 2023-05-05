ديالى: ترجيحات بتحقيق زيادة في إنتاجية الحبوب خلال الموسم الجاري

التجارة تطلق مشروع الأتمتة في كربلاء

ديالى – سلام الشمري

بغداد -عامر عبد العزيز

اطلقت وزارة التجارة مشروع اتمتة البطاقة التموينية في كربلاء، بعد تفعيله في بغداد والنجف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة شرعت بأتمتة البطاقة التموينية في محافظة كربلاء بالتعاون مع شركة ستارلنك الخاصة، بإشراف رئيس الوزراء محمد السوداني بما يتلاءم مع تنفيذ المنهاج الحكومي والوزاري)، مبيناً ان (هذه الاجراءات جاءت لتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر من اجل خدمة الشرائح المستحقة من نظام التموين)، واوضح ان (مشروع الاتمتة يعد الخطوة الاولى للقضاء على الفساد واختزال الوقت والجهد لعالجة حالات التلاعب والفساد والحفاظ على المال العام)، مشيراً الى (استنفار الوزارة امكانياتها وتشكيل فريق وزاري متكامل يترأسه الوزير اثير الغريري للاشراف على طبع البطاقة الالكترونية وتهيئة اللجان والامور الادارية واللوجستية، وتدريب وتأهيل الملاكات التي ستنفذ عمليات تحديث البيانات بالاعتماد على معلومات البطاقة الموحدة المرادفة للبطاقة التموينية الالكترونية)، واضاف ان (خدمة الاتمتة ستكون مهمة لخدمة المواطنين في إمكانية معرفة نوعيات المواد المجهزة وكمياتها، فضلا عن منعها للمخالفات والغش التي تحصل في اعداد المشمولين في البطاقة التموينية)، لافتاً الى ان (تطبيق نظام اتمتة البطاقة التموينية كتجربة في كربلاء مجاناً، وفي حال نجحت ستُطبق بالمحافظات الاخرى).

توزيع بطاقات

واكدت التجارة ان مشروع الاتمتة مستمر وسيتضمن توزيع اكثر من مليون ونصف المليون بطاقة بين جميع المحافظات، مشيرة الى قدرتها على استيعاب وتخزين كميات الحنطة المحلية المسوقة للموسم الجاري. وقال المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) ان (عملية اتمتة البطاقة التموينية لا تزال مستمرة حيث سيتم تطبيقها في المثنى ودهوك)، مضيفاً ان (الوزارة لديها مخازن ومواقع كافية لإنجاح موسم التسويق الجاري الذي انطلق في المحافظات الجنوبية، وهنالك خطة حكومية بشأن ذلك يشرف عليها رئيس الوزراء)، واوضح حنون ان (الوزارة لديها مساحات خزنية كبيرة تستوعب اكثر من خمسة ملايين طن، بالتزامن مع استنفار جميع دوائرها لتسلم محصول الحنطة من المزارعين). في غضون ذلك، واصلت الوزارة تسلم كميات من محصول الحنطة في مختلف السايلوات من الفلاحين، الى جانب الكميات المستوردة عبر ميناء ام قصر. وذكر بيان امس ان (الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة واصلت تجهيز المطاحن بالحصص الثالثة المقررة)، واوضح ان (سايلوات مواقع الشركة في ديالى و الطوز و كركوك و السليمانية وخان ضاري ومجمّع حبوب التاجي مستمرة بتجهيز المطاحن الاهليه والحكومية بكميات جديدة من الخلطة المقررة من الدفعة الأولى للحصة الثالثة، الى جانب استلام وتفريغ الشاحنات المحملة بالحنطة المستوردة لحساب مفردات البطاقة التموينية)، منوهاً الى ان (مركز تسويق تازه في كركوك واصل مناقلة شاحنتين من الحنطة الى سايلو الدورة و مجمّع التاجي لتعزيز خلطات المطاحن بالحنطة المحلية)، وتابع ان (ملاكات سايلو بيره مكروه في السليمانية جهز 28 شاحنة للدفعة الاولى من الحصة الثالثة للمطاحن، كما جهز سايلو الطوز 11 سيارة للمطاحن الأهلية في كركوك وتجهيز سايلو خان ضاري ثلاث سيارات، فيما جهز فرع كركوك المطحنة الحكومية بواقع خمس سيارات)، مبيناً انه (تم تجهيز شاحنتين للمطاحن الاهلية وسبع شاحنات للمطحنة الحكومة في بابل).

على صعيد متصل، تطلق محافظة ديالى خطتها للحصاد خلال الايام القليلة المقبلة، لافتة الى امكانية تحقق انتاجية اعلى من الحبوب المواسم الماضية. وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، رعد مغامس التميمي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (خطة الحصاد لمحصولي القمح والشعير خصصت 300 الف دونم حسب الموقف المائي الى جانب مئات آلاف الدونمات الأخرى خارج الخطة الزراعية المنتعشة بالأمطار).

تأمين حاصدات

واضاف ان (الخطة تضمنت تأمين الحاصدات والآليات والوقود بالتنسيق مع المنتجات النفطية، وتسهيل واختزال آليات التسويق وتسلم الحبوب في مراكز الاستلام التابعة الى المحافظة)، واوضح التميمي ان (وزارة الزراعة اقرّت الخطة الزراعية الشتوية للعام الماضي مستثنية ديالى بسبب شح المياه وضعف الايرادات المائية، فيما خفضت المحافظة الخطة الشتوية بنسبة 65 بالمئة للموسم الجاري، وفقاً للإيرادات المائية المتاحة بمعدل 300 الف دونم لمحصولي القمح والشعير في عموم الوحدات الإدارية).