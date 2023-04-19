الزراعة ترحب بمشروع الخمسة ملايين شجرة من هنكاريا

التجارة تطلق سلة غذائية جديدة وتقترح إستبدال حصص الطحين بالخبز

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت وزارة التجارة ، قطع وتجهيز الدفعة الرابعة من مفردات السلة الغذائية ابتداء من اليوم الخميس. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت استعداداتها اللوجستية والإدارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع بين المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق)، داعيا وكلاء المواد الغذائية إلى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع). وطرحت الوزارة ، مبادرة لإستبدال مادة الطحين بالرغيف اختيارياً.

رغيف مدعوم

وقال البيان ان (الوزارة تعتزم المباشرة بمشروع الرغيف المدعوم بمبادرة استبدال حصة الطحين لمن يرغب من العائلات المشمولة بنظام البطاقة التموينية بالصمون او الخبز وفق دراسة اعدّتها الشركة العامة لتصنيع الحبوب)، واضاف ان (المبادرة جاءت استناداً الى دراسة وخطة لصالح العائلات التي لاتستخدم الخبّازة المنزلية وتبيع حصصها من الطحين بأسعار زهيدة الى الوكلاء أو الدوّارة، عبر استبدال حصة الطحين بالصمون او الخبز)، مبيناً ان (الدراسة تضمنت استبدال الطحين مقابل 120 صمونة لكل فرد بالشهر الواحد او 90 رغيفاً من الخبز)، واشار الى (تطبيق المشروع في المناطق الأقل حاجة حسب رغبة الأهالي بضمن بطاقات التجهيز الالكترونية التي تضمن حق المستفيد بتسلم حصته اليومية من الخبز او الصمون)، مؤكداً ان (هذه المبادرة ستسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة بدلاً من ضياعها بين توزيع الطحين في المناطق المستهدفة و تحقق اقصى فائدة ممكنة بتقنين الضائعات من عملية إنتاج وتجهيز الطحين بالآلية المعمول بها بالعام الجاري). واوعز الوزير اثير الغريري، بالتحرك لتفعيل الشركات الإنشائية وإدخال الاسواق المركزية الخدمة بنظام جديد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. واشار البيان الى ان (الوزارة ستعمل على تفعيل شركاتها الانشائية، وستدخل الخط قريباً)، مضيفاً ان (الأسواق المركزية والغذائية ستدخل عبر المجمّعات التسويقية)، موضحاً ان (دوائر الرقابة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي او هيئة النزاهة ومجلس الوزراء والمستشارين، تدقّق على عقود ومشاريع الوزارة)، وتابع ان (التجارة تحتاج الى تظافر الجهود التشريعية والتنفيذية، لإستعادة ثقة المواطن). وفي تطور ،اكدت الوزارة استمرار سايلوات ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في الدورة و التاجي و النجف و نينوى و بابل، تسلم الحنطة الواردة من ميناء ام قصر. وقال البيان ان (الشركة انهت تجهيز مطاحن محافظة صلاح الدين بالحنطة المقررة للحصة الثانية)، مشيراً الى ان (ملاكات فرع صلاح الدين انهت تجهيز المطاحن بضمن خطة وضعها قسمي التسويق و السيطرة النوعية وفق النسب المحددة من الحنطه المستوردة والمحلية)، واضاف ان (مواقع الشركة في الدورة و التاجي واصلت تسلم الحنطة المحلية المحوَلة من مجمع حبوب تازة التابع لفرع كركوك بضمن خطة المناقلة المحددة من قِبل قسم التسويق)، منوهاً الى (وصول ثلاث شاحنات محملة بالحنطة المحلية في سايلو الدورة، بينما تسلم سايلو التاجي خمس شاحنات من كركوك، و12 شاحنة من الحنطة الاسترالية عبر ام قصر، و 16 شاحنة مثلها الى سايلو الدورة، كما وصلت 21 شاحنة من الحنطة الاسترالية الى سايلو النجف الافقي).

واوضح ان (هناك كميات من الحنطة الاسترالية والامريكية غطّت سايلو تلعفر التابع الى فرع نينوى). على صعيد اخر ،رحّب وزير الزراعة عباس جبر ، بمشروع هنكاريا الذي يتضمن زراعة خمسة ملايين شجرة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير الهنكاري لدى بغداد اتيلا تير.

مكننة حديثة

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السفير فتح باب التعاون مع العراق لمشاركة هنغاريا في السوق العراقية في مجال تصنيع الآلات والمكننة الحديثة والسلع الزراعية والاسمدة العضوية والمِنح الدراسية)، لافتاً الى (تأثر التغيرات المناخية وكيفية معالجة هذه الظاهرة وتجاوزها، مبادراً بمشروع خمسة ملايين شجرة الى الوزارة)، من جانبه، اكد جبر ان (العراق منفتح على التعاون مع جميع البلدان بما يخدم المصلحة العامة و الامن الغذائي، وتعزيز الاستثمار الزراعي)، واضاف ان (الحوار افضى الى تفعيل التعاون والشروع بعقد مذكرات بين البلدين).