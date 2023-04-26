التجارة تطلق تطبيق الحجب الإلكتروني ضمن مشروع أتمتة التموينية

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت وزارة التجارة، تطبيق الحجب الإلكتروني ضمن مشروع أتمتة البطاقة التموينية على كوكل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تنفيذا لفقرات البرنامج الحكومي بتطبيق استراتيجية التخفيف من الفقر باستهداف الشرائح المستحقة من نظامالتموين، أعلنت دائرة التخطيط والمتابعة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن إطلاق التطبيقات الإلكترونية الخاصة بمشروع أتمتة البطاقة التموينية). وأضاف، أن (الدائرة عملت على مشروع أتمتة البطاقة التموينية من خلال إصدار البطاقة التموينية الإلكترونية وإصدار التطبيقاتالإلكترونية المتعلقة به للوقوف على الأعداد الحقيقية للمستفيدين من نظام البطاقة التموينية بغية تصويبها إلى فئات المجتمع من المستحقينلها ومن الطبقات المتوسطة والفقيرة). أنه (من أجل الشروع في أتمتة البطاقة التموينية وضمن برنامج تمويني تعلن التطبيق الإلكتروني (الحجب الذاتي) الذي يعدأحد فعاليات البرنامج على تطبيق كوكل ليكون متاحا للجميع). ودعت الوزارة (المواطنين كافة المستفيدين من مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين بطريقة غير مشروعة للتعاون والإسراع بحجب حصتهممن خلال هذا التطبيق). وأضافت، أنه (بإمكان المواطنين كذلك من الذين هم ليسوا بحاجة إلى مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين التعاون بالدخول إلى التطبيقوالقيام بحجب حصتهم لغرض توجيهها إلى العوائل الفقيرة للاستفادة منها).

وتابعت أن ( فترة الإبلاغ للمواطنين المستفيدين من مفردات السلة الغذائية ومادة الطحين خلافاً للتعليمات تعتبر فترة عفو، فعليهم الإسراعواستغلالها خدمة للصالح العام).