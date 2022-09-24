إستيراد 100 ألف طن من الحنطة بالتعاقد مع أمريكا

التجارة تطلق الدفعة الثامنة للسلة الغذائية

بغداد – خلود محمد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري عن إطلاق قطع وتجهيز الوجبة الثامنة من مفردات السلة الغذائية ابتداءً من يوم الخميس الماضي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس نقله مكتبها الإعلامي إن (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أنهت إستعداداتها الفنية والإدارية لإستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع أبناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها الشركة وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق).

ودعا البيان (وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع).

دفعة واحدة

من جانبه أكد (المدير العام محمد حنون إنه سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير أو نقص أي مادة).

مشيراً) إلى إن (الشركة ستقوم ببيع مادة الطحين علامة (داس) وحليب ( دوفيلاك ) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع).

وكشفت الوزارة عن خطة لإستيراد الحنطة من الولايات المتحدة، ومناشئ عالمية، فيما خصصت 930 مليار دينار، لشراء مليون و300 الف طن من الحنطة. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، محمد حنون، ان (الشركة تعاقدت مع شركات امريكية لشراء 100 الف طن من الحنطة)، مبيناً ان (هنالك مناقصة قريبة لشراء 300 الف طن، بغية توفير خزين البطاقة التموينية للأشهر الأولى من العام المقبل)، واضاف ان (الوزارة نحتاج دفعتين او ثلاث من مادة الحنطة لتغطية التموينية).

وضع مطمئن

ولفت الى ان (وضع البطاقة مطمئن وغير مقلق، حيث تمتلك الوزارة خزين يكفينا إلى نهاية العام الجاري)، مؤكداً ان (الوزارة تعتمد على جملة من الإجراءات الإدارية والفنية، تفادياً لأي ازمة).

واشار الى ان (هدف الوزارة هي التوسع الى القطاع الخاص، لتحقيق التعاون المشترك، بتوفير مادة الطحين). وكثفت الوزارة اجراءاتها الرقابية، الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية، ومراقبة الأسعار والحد من عمليات الإحتكار، كاشفة عن تقويضها عمليات فساد. وذكر حنون، في تصريح اخر تابعته (الزمان) امس ان (الدائرة تدأب على متابعة آليات توزيع السلة الغذائية، ومراقبة اداء 57 الف وكيل للحصة الغذائية، في عموم المحافظات).

واوضح ان (الملاكات التابعة للشركة، تؤدي دورها الرقابي، على المطاحن الحكومية والأهلية، بواقع 319 مطحنة)، واضاف، ان (دائرة الرقابة التجارية استطاعت الكشف عن الكثير من المخالفات في فترة جائحة كورونا)، مبيناً انها (راقبت الأسعار للحد من ارتفاعها، وكافحت عمليات فساد في البطاقة التموينية، ومفاصل اخرى مـن مثل الأسواق المركزية والإنشائية والسيارات والمعارض، وشركات الغذاء وتصنيع الحبوب)، ونوه حنون الى ان (الوزارة نجحت في عملها بتشكيل غرفة عمليات، مع جهاز الأمن الوطني ودائرة الجريمة المنـــــظمة، لرصد حالات التلاعب و المخالفات التجارية والإقتصادية في الأسواق)، مضيفاً انها (تعمل على فحص الكميات الواردة للسلة الغذائية، عبر تدقيق المفردات الأساسية، بالمشاركة مع لجان الفحص المختبري، للبواخر التي ترد الى العراق عبر المنافذ الجنوبية).