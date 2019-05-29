الزراعة تسوّق إنتاج بابل

التجارة تشتري نحو 1.5 مليون طن حنطة من المزارعين

بغداد – الزمان

قال وزير التجارة محمد هاشم العاني إن العراق اشترى أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة من المزارعين المحليين في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الجاري. وأضاف العاني في بيان امس أن (وزارته اشترت حتى الآن 1549839 طنا من الحنطة). وقال العاني (الشهر الماضي إن موسم الحصاد في العام الجاري والذي يبدأ في منتصف أبريل نيسان سيكون الأكبر حتى الآن من حيث شراء الحبوب المحلية).

هطول امطار

وأضاف أن (العراق في طريقه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول أمطار غزيرة مشيرا إلى أن بلاده ستستورد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية).وأعلنت مديرية زراعة بابل تسويق أكثر من 100 الفطناً من محصول الحنطة لمراكز الاستلام التابعة لوزارة التجارة خلال الموسم الزراعي الحالي في المحافظة . واعتمدت غالبية الكمية المستلمة من محصول الحنطة, درجة أولى والبالغة أكثر من 97 ألف طناً و بلغت الكمية المستلمة كدرجة ثانية 3000 طن لمراكز التسويق سايلو الحلة الجديد والقديم ومجمع المرادية ومركزي استلام المدحتية والمشروع . وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (عملية التسويق مستمرة وعلى مدار الأسبوع ، حيث تسير بانسيابية عالية ، فيما تتابع المديرية عن كثب تسويق الفلاحين والمزارعين محصولهم ومن خلال تنسيقها مع الحكومة المحلية وفرع وزارة التجارة والدوائر المعنية من اجل ضمان نجاح الموسم الزراعي).

وبدأت وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية بيع اصبعيات أسماك الكارب العادي من إنتاج مفقس الصويرة، حيث يتم القطع في قسم المفاقس/موقع الدائرة في ابي غريب والتجهيز من مفقس أسماك الصويرة . وبينت الدائرة أن سعر الاصبعية الواحدة(20) عشرون دينار وبمعدل وزن نصف غرام الى(2) غرام للأصبعية وللفترة من 21 ايار الجاري ولغاية 21حزيران المقبل.

اجراءات الوزارة

واضاف البيان ان (هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الوزارة لدعم قطاع الأسماك وتوفير الإصبعيات للمربين بأسعار مناسبة بما ينعكس على خلق توازن للأسعار تمكن المستهلك من الحصول على هذه المادة الغذائية المهمة).

وكانت قوات الحشد الشعبي قد استنفرت جهودها في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر التابع الى محافظة نينوى، فيما تمكنت من اخماد سلسلة حرائق اندلعت في الحقول والمزارع.وذكر بيان إن (قوات الحشد استنفرت جهودها وإمكاناتها من اجل حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر بعد الحرائق التي نشبت مؤخرا في عدد من الحقول والمزارع). وأضاف أن (المناطق التي شملها عملية الاستنفار هي قرية الصبان ومنطقة المحمية وقرية كاخورته وقرية ابو ماريا وبئرالحلو وقرية بخور وقرية كسر المحراب ومحيط تلعفر). وتابع أن (آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم الآمرلي وبمعيته ضباط الأمن والاستخبارات وثلة من إخوانه المجاهدين ورجال الإطفاء الأبطال ساهموا بشكل مباشر في إخماد الحريق الذي نشب في المحاصيل الزراعية في قضاء آمرلي ليلة أمس). وثمن الأهالي جهود أبطال الحشد الشعبي في الوقوف إلى جانبهم وتسخير كافة آلياتهم ومعداتهم في سبيل السيطرة على الوضع المتأزم أثناء نشوب الحرائق في المنطقة.