البيئة تخاطب الأمم المتحدة وتمضي بتنفيذ خططها لمواجهة التغيّر المناخي

التجارة تدعم حقوق الفلاّحين وتتوقّع زيادة الحنطة مع هطول الأمطار

بغداد – ابتهال العربي

اتخذت وزارة التجارة، إجراءات جديدة لتشجيع الفلاحين على إنتاج المحاصيل المهمة، واحصت كميات الحنطة الواردة من الفلاحين.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة اتخذت إجراءات عِدة لتشجيع الفلاحين وزيادة استمراريتهم بالإنتاج)، موضحاً ان (الوزارة دعمتهم بمبالغ تصل الى 850 الف ديناراً، فضلاً عن تسليم مستحقاتهم بعد ثلاثة ايام من تسلم الحنطة)، واضاف ان (الكميات الواردة من المحصول، فاقت توقعات الوزارة).

دعم حكومي

مشيراً الى ان (الكمية الواردة بلغت مليونين و200 الف، مايوفر حصة شهرين)، وبين الى ان (هنالك دعماً حكومياً للفلاح، من اجل رفع مستوى الإنتاج المحلي وتوفير المواد الغذائية)، مؤكداً ان (الوزارة ترصد هطول الأمطار في المحافظات التي تعتمد عليها بصورة كبيرة مثل الموصل)، مضيفاً اها (تتسلم مليون طن في حال هطول الأمطار، و100 الف طن فقط في ظل عدم تساقط الأمطار).

وانجزت دائرة تسجيل الشركات، التجارة، معاملات تأسيس 287 شركة وطنية و22 فرعاً لشركة اجنبية، في شهر تشرين الثاني الماضي. وقال مدير عام الدائرة، مجاهد محمد العيفان، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الدائرة باشرت بقرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات المساهمة، وزيادة اوتخفيض رأس المال، ودمج الحسابات وتصفيتها).

لافتاً الى (توثيق 329 شركة مسجلة، وإحالة 295 شركة محلية مع 36 شركة اجنبية الى المحقق العدلي، لمخالفتها الضوابط والتعليمات).

وبين العيفان ان (الدائرة اجرت دراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغة الف و731 شركة وطنية و25 شركة اجنبية)، مضيفاً انها (صدّقت محاضر الإجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة بعدد 256 محضراً، الى جانب تصديق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة، وارشفة وثائق اضابير بعدد 426).

في غضون ذلك، اكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، البدء في تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع البيئي. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (ئاميدي ناقش مع المديرين في الوزارة، المضي العملي بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وفق الخطط التي تولّت مهمتها الدوائر المتخصصة)، واضاف ان (الإجتماع بحث الدور الرقابي والتوعوي عن طريق توفير المستلزمات الفنية والمختبرية كافة، وتنفيذ حملات توعوية واعلامية كبيرة تركّز على نشر المفاهيم البيئية والتوعية بالتغيرات المناخية). وابلغت وزارة البيئة ، الأمم المتحدة، بتصدر ملف شحة المياه والتصحر ومواجهة التغيرات المناخية ، بين الملفات التي تتولاها الوزارة. وذكر بيان امس ان (الوزير دعا المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بمضاعفة الدعم والإهتمام بالملف البيئي، مبدساً تقديره لدعم المنظمات ودورها في مواجهة اثار التغيرات المناخية).

جهد اممي

واشار الى ان (ئاميدي بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غلام إسحاق، كيفية تكثيف الجهد الأممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي، وانهيار مشاريع البنى التحتية، بسبب الحروب، وزيادة معدلات النمو السكاني تزامناً مع الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الأرضي الزراعية، مع ارتفاع واضح في معدلات درجات الحرارة) من جهته اكد غلام ان (البيئة في العراق، تحتاج الى دعم كبير ، ومضاعفة التعاون لإنشاء المشاريع والبرامج التي تسهم في تخفيف اثار التغير المناخي، والإستفادة من معدل الزمن، لتطوير الانشطة البيئية وتعظيم الدعم الدولي والإستفادة من مباحثات كوب 28 الذي سيعقد قريباً في الإمارات، بدعم الأامم المتحدة، لتحسين الوضع البيئي).