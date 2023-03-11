إنطلاق الأسبوع الزراعي 14 على أرض معرض بغداد بمشاركة دولية

التجارة تحدّد 20 الجاري موعد توزيع سلّة رمضان معززة بمواد إضافية

بغداد – عامر عبد العزيز

افصحت وزارة التجارة، عن توزيع سلة رمضان الغذائية يوم 20 من شهر آذار الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة اربع مواد اليها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السلة الغذائية ستُطلق قبل بدء شهر رمضان في يوم 19 الى 20 من الشهر الجاري)، مبيناً ان (الوزارة تعمل على توفير المواد الغذائية المراد تجهيزها للمواطنين)، واشار الى ان (التجارة خاطبت مجلس الوزراء في وقت سابق، للموافقة على مقترح بشأن إضافة نصف كيلو من النشا، وكيلوغراماً من الشعرية، وخمسة كيلوغرام طحين صفر، وطبقة بيض).

تخصيصات مالية

موضحاً ان (السلّة الخاصة برمضان ستوزع بين المواطنين بضمن التخصيصات المالية للعام الجاي)، واكد ان (الحكومة داعمة لبرنامج مفردات السلة الغذائية والتوسع في شمول المواطنين وعوائل الرعاية الاجتماعية). وجهزت مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة الى الوزارة، المطاحن بالدفعة الاولى من الحصة الثانية للعام الجاري. وقال مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح لـ (الزمان) امس ان (سايلوات ومواقع الشركة باشرت بتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من مادة الحنطة للدفعة الاولى من الحصة الثانية للعام الجاري، لعدد من المحافظات)، لافتاً الى ان (فرع الشركة في نينوى جهز المطاحن بثمان شاحنات من موقع سايلو مخمور، و 28 شاحنة جهزها فرع ديالى، فضلاً عن تجهيز 22 شاحنة من سايلو النجف الافقي لمطاحن النجف، وتجهيز 15 شاحنة لمحافظة بابل وللناصرية 26 شاحنة)، واضاف ان (سايلو الدورة في بغداد باشر بتجهيز المطاحن بثلاث سيارات، الى جانب تجهيز فرع المثنى مطاحن المحافظة بالحصص المقررة، كما جهز سايلو الشرقاط و الطوز في صلاح الدين المطاحن، وتجهيز سايلو الصويرة 20 شاحنة لواسط، ونقل عشر شاحنات الى النجف عبر سايلو كربلاء)، مشيراً الى (مواصلة مواقع الشركة في الطوز ونينوى استلام وتفريغ الحنطة المستوردة من ميناء ام قصر، لدعم خزين المحافظات من الحنطة، واستلام الحنطة المحلية المُحولة من مجمّع حبوب العلم بواقع خمس سيارات من مواقع الشركة في ديالى، وشاحنتان من سايلو جمجمال في السليمانية).

واكدت التجارة، ان المرحلة المقبلة ستدعم الانتاج المحلي وتوازن الاستيراد والتصدير. واوضح المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون، ان (اللجنة الخاصة بالسياسة الاستيرادية وضعت اولويات محددة للمرحلة المقبلة بما يدعم مواد المنتج الوطني).

منوهاً الى (تفعيل الموازنة بين الاستيراد والتصدير، وشراء المواد الضرورية فقط من المناشئ الاجنبية).

في غضون ذلك، تستعد الوزارة الى اقامة الاسبوع الزراعي 14 في معرض بغداد الدولي، برعاية رئاسة الوزراء والوزير عباس العلياوي، وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح امس ان (الوزارة تستعد لإقامة الأسبوع الزراعي في المعرض من 14 الى 21 من الشهر الجاري، لتوفير فرص تعاون بين الشركات المحلية والعربية والاجنبية، ودعم منتجات الشركات النباتية والحيوانية والصناعات الغذائية والمكننة الزراعية).

ووافق مجلس الوزراء على تصفير الرسوم الكمركية المتعلّقة بمنظومات الرّي الحديثة المستوردة من قِبل القطاع الخاص، مشيرة الى توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني، بتحديث الري. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الموافقة جاءت خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة الملفات المهمة مثل تحسين الواقع الزراعي والتجاري واطلاقات المياه)، ونوه الى ان (السوداني، وجّه خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية العليا للمياه، بالتوجه الى الاستخدام الامثل للمياه وتشجيع الفلاحين على تفعيل منظومات الري الحديثة).

انتاج بذور

وباشرت الزراعة بإعتماد برنامج انتاج بذور الاعلاف تحت منظمات الري الحديثة. وقال البيان ان (دائرة البحوث الزراعية، التابعة الى الوزارة، بحثت استخدام برنامج انتاج بذور الإعلاف عبر زراعة محصول الجت في محطة ابحاث الدوار، لغرض توفير بذوره بأسعار مناسبة)، مبيناً ان (الدائرة باشرت بالبرنامج بإشراف المدير حاتم كريم عباس، ومتابعة قسم بحوث محاصيل الحبوب والبقوليات في الوزارة)، واكد ان (البرنامج تضمن زيادة البذور وتصنيعها في محطة ابحاث الدوار في الانبار، وتشغيل منظومات الرش المحوري ومواصلة الاعمال الحقلية).