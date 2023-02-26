التجارة تحدّد موعداً لتجهيز الوكلاء سلّة غذاء رمضان

بغداد – ابتهال العربي

اكدت وزارة التجارة ، استعدادها لتجهيز وكلاء الغذائية بالسلَّة الغذائية الخاصة بشهر رمضان. وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في الوزارة لمى هاشم الموسوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (السلة الغذائية جاهزة لتوزيعها في شهر رمضان، وهنالك مقترحات لإضافة بعض المواد مثل البيض والدجاج، بعد صدور موافقة رئاسة الوزراء لإضافة المواد)، مؤكدة ان (السلة الغذائية اسهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على اسعار المواد الغذائية). واطلقت وزارة التجارة، الحصة الثانية من الطحين. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اثير الغريري، اطلق تجهيز الحصة الثانية من مادة الطحين للعام الجاري)، واضاف ان (الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجّهت قسم التسويق في المقر العام وفروعها بالمحافظات، الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة)، لافتاً الى (الشركة اصدرت تعميماً يتضمن جدولاً بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حسب الخطة التسويقية المركزية)، واوضح ان (التنسيق مستمر بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب، التابعتين للوزارة، لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الثانية من الطحين الذي يُوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية)، مبيناً ان (الوزارة شددت على الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، فضلاً عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين المُجهز وملاحظة ختم المطحنة وتأريخ الإنتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والإبلاغ عن الحالات السلبية)، ودعت الوكلاء الى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة، وشمول المناطق الأكثر فقراً بالتجهيز قبل المناطق الأخرى).