توصية بتشكيل مجلس حماية المستهلك لمنع التلاعب بالأسعار

التجارة تتسلّم الدفعة الأولى من الحنطة للموسم التسويقي الجاري

بغداد – ابتهال العربي

افصح وزير التجارة اثير الغريري، عن تسلّم الدفعة الاولى من الحنطة المحلية للموسم التسويقي الجاري. وقال الغريري خلال مؤتمر حضرته (الزمان) امس ان (الوزارة تسلمت اول دفعة من الحنطة المحلية للموسم التسويقي الجاري في البصرة والسماوة، وسيتم دفع المبالغ الخاصة بها خلال اليومين المقبلين)، ولفت الى ان (الوزارة وجّهت بتشكيل خلية عمل بين وزارتي التجارة والزراعة والاجهزة الامنية وقيادة العمليات).

إجراءات جديدة

مبيناً ان (الاجراءات الجديدة ستضمن تسهيل انسيابية العمل وعدم تأخر الفلاح في تسليم الحنطة او زيادة الغرامات المفروضة عليه، فضلاً عن تخصيص المبالغ في رصيد تجارة الحبوب ما يؤمّن دفعها مباشرة الى الفلاح خلال يوم او يومين)، واوضح الغريري ان (المؤتمر جاء لتحديد ضوابط العمل بين وزارتي التجارة والزراعة بشأن منح مستحقات الفلاحين حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، مضيفاً ان (الحكومة اولت اهتماماً بشريحة الفلاحين وتعزيز المحاصيل الستراتيجية المهمّة). في سياق متصل، اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان تسريع توزيع السلّال الغذائية بالاسعار المدعومة من قِبل الحكومة سيسهم بإستقرار السوق، موصياً بتشكيل مجلس حماية المستهلك لردع المتلاعبين. وقال صالح في تصريح تابعته (الزمان) ان (حماية المستهلك في العراق تعد مصدر حراك اجتماعي واقتصادي وصحي، وتشكّل ثقافة استهلاكية تحظى بالأهمية الرسمية والشعبية التي جاء بها قانون حماية المستهلك رقم واحد لعام 2010) واضاف ان (القانون ينص على اهداف سامية لضمان حقوق المستهلك الاساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تضر به، الى جانب رفع مستوى الوعي الاستهلاكي وكبح العمل الذي يخالف قواعد استيراد وانتاج او تسويق السلع بما ينسجم مع تظليل المستهلك)، واشار الى ان (العراق يشهد هذه الايام ارتفاعات في الاسعار غير مقبولة وتتخالف مع قانون حماية المستهلك، وسط الظواهر استغلالية التي يمارسها البعض من الوسط التجاري تحديداً في مواسم ارتفاع الطلب الاسري على المواد الغذائية مثل شهر رمضان).

حركة تجارية

واكد صالح ان (الحركة التجارية تتعمد الخفض او الزيادة وتتلاعب بتوازنات السوق عبر الرفع الوقتي لأسعار العرض للمواد الغذائية واللحوم وغيرها من الضروريات في اطار الطلب على السلع المهمة)، ولفت الى انها (ظاهرة اقتصادية سلبية موروثة في بلادنا)، ولفت الى ان (توزيع الحكومة السلات الغذائية بالأسعار المدعومة سيدعم المواطن واستقرار حركة السوق المحلي مستقبلاً)، مشددا على (ضرورة البدء بتطبيق احكام المادة 4 من قانون حماية المستهلك، التي تقضي بتشكيل مجلس حماية المستهلك لتولي مهامه القانونية من حيث وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها، والعمل على رفع مستوى الوعي الاستهلاكي، فضلاً عن المسائل القانونية والانضباطية الحامية للمستهلكين مثل تلقّي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، وتوجيه الإنذار الى المخالف بوجوب ازالة المخالفة خلال اسبوع من تأريخ التبليغ او تحريك الدعوى في حال استمرار المُخالفة، وتوجيه الانذارات وفق تقارير لجان التفتيش).