التجارة تتخذ اجراءات خشية من استهداف مخازن الحبوب وخبير لـ (الزمان):

أعداء العراق يتحينون الفرص لإلحاق الضرر بالأمن الغذائي بعد تحقيق الإكتفاء

بغداد – قصي منذر

دعا الخبير الاقتصادي باسم انطوان الى تفويت الفرصة على اعداء العراق الذين يتحينون الفرص لالحاق الضرر بالامن الغذائي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ، لافتا الى ان الموضوع بحاجة الى حلول سريعة لخطورته على الامن الغذائي. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (من يقوم بأنشطة ارهابية او اقتصادية يهدف الحاق الضرر بالعراق الذي يحاول انعاش الاقتصاد المحلي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد والمحاصيل الزراعية)، واضاف ان (اعداء العراق كثيرون ويحاولون انتهاز الفرصة لايقاف عجلة التقدم والمسيرة الاقتصادية وعلى الحكومة اعلان حالة طوارئ في البلاد لحماية المحاصيل الزراعية من عمليات الاستهداف)، ولفت الى ان (البلاد حققت 500 الف طن من الحبوب فائض عن الحاجة واذا لم يعالج موضوع الحرائق بشكل جدي وسريع فسيكون هناك مخاطر كبيرة على الامن الغذائي المحلي).

وكشف وزير الزراعة عن مساحة حقول الحنطة والشعير المتضررة جراء الحرائق التي تشهدها عدد من المحافظات.

وقال بيان امس ان (النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ترأس اجتماعا موسعا مع الوزير صالح الحسني للوقوف على تداعيات الحرائق الاخيرة التي لحقت بحقول القمح في أربع محافظات)، واكد الحسني ان (آخر إحصائية تشير الى ان مساحة الاراض المتضررة من الحرائق بلغت 1185 دونماً وتتوزع على أربعة محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك في ما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح اكثر من 1،250 مليون دونم وهناك اضرار بمعدات الري وغيرها)، لافتا الى (تشكيل خلية ازمة ومفاتحة الاجهزة الامنية للتحقيق والتنسيق بين ة الجهات لحصر الاضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين).

اجتماع دوري

من جانبه ، طالب الكعبي خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء لجنة الزراعة والاهوار والامن والدفاع ونواب المحافظات المتضررة من الحرائق ونقيب المهندسين الزراعيين واعضاء النقابة ومسؤولي وزارة الزراعة التنفيذيين بـ (طرح الموضوع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والبدء بعملية حصر الاضرار والتعويض على ان يتم الانتهاء من التحقيقات وكافة الامور خلال شهر واحد والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي تستهدف امن العراق الغذائي و وقوت المواطن). بدوره ، وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني جميع المواقع ومراكز التسويق والاستلام بإتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الخزين الستراتيجي من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين هــذا الموسم. وشدد العاني في بيان امس على (أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين من خلال تغطيتها بوسائل الحماية الكاملة للوقاية من الظروف الجوية المحتملة كذلك اعداد خطة طوارئ لحماية الخزين تحسبا للظروف الجوية)، داعيا الى (غطاء المخازن والبناكر بالجوادر بمواصفات جيدة واتخاذ اجراءات سريعة تستهدف حمايتها من خلال خطط للدفاع المدني لتوفير الجوادر البديلة والاغطية البلاستيكية للحماية المستمرة تحسبا لاي ظرف جوي طارئ)، مشيرا الى (تنفيذ حملات عمل تطوعي لحماية جميع المخزون سواء كان في المخازن المغلقة او المفتوحة في البناكر من الحنطة المسوقة هذا الموسم بالتنسيق مع الجهات الساندة في الحكومات المحلية وشركات الوزارة على اختلاف تخصصاتها وتشكيل لجان فرعية ومركزية لتوفير الحماية اللازمة من خلال حزمة اجراءات يتم العمل خلال حالات الطوارئ والظروف الجوية)، وكانت مزارع الحنطة والشعير في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين قد شهدت حرائق غامضة التهمت الاف الدوانم الزراعية.

وتتزامن عمليات الحرق مع موسم الحصاد الوفير الذي حققه البلاد هذا العام ، وترجح التجارة أن تحصل هذا الموسم على نحو 5 ملايين طن من القمح بفضل موسم الأمطار الغزيرة وما زالت عمليات تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين متواصلة.

وفي ديالى ، كشف عضو مجلس المحافظة رعد المسعودي عن خسائر الفلاحين بسبب الحرائق والتي تقدر بنحو 700 دونما .

وقال المسعودي لـ (الزمان) امس ان (اكثر من 700 دونما هي حصيلة خسائر الفلاحين بسبب الحرائق التي التهمت الاراضي)، مضيفا ان (الرقم كبير جدا وبحاجة ماسة الى تحرك حكومي عاجل لتعويض المتضررين كون اغلبهم يعتمد على هذه المحاصيل الموسمية)، مطالبا نواب المحافظة بـ (الضغط على وزارات المالية والتخطيط والزراعة لتعويض الفلاحين).

فيما عدت ادارة المحافظة مسلسل الحرائق الذي ضرب مناطق عدة خلال الايام الماضية بأنها جرائم مفتعلة .

جريمة مفتعلة

ونقل البيان عن نائب المحافظ للشؤون الفنية محمد قتيبة البياتي قوله إن (الحرائق التي تشهدها المزارع في مناطق ديالى ومنها العظيم وبهرز وقره تبه وبعض مناطق قضاء المقدادية ما هي الا جريمة مفتعلة لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي ).

وتمكن فريق مركز الـــدفاع المدني في قضاء المنـــــاذرة من اخماد حريق نشب في أحدى الأراضي الزراعية. وقال مسؤول اعلام الدفاع المدني في النجف علي تويج لـ (الزمان) امس انه(المواطنين ابلغوا بنشوب حريق في محاصيل الحنطة من قبل مجهولين حيث تمكنا من إنقاذ اكثر من 25 دونما من الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة في المناذرة وكذلك إنقاذ ماكنة حصاد تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دينار تابعة لدائرة أبحاث الرز في القضاء).