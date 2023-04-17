التجارة تتخذ إجراءات لتحقيق إكتفاء الحنطة للموسم الجاري

بغداد – عامر عبد العزيز

كشفت وزارة التجارة ،عن اتخاذ مجموعة اجراءات لحماية وزيادة إنتاج الحنطة المحلية للموسم الجاري.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة منعت دخول المحصول من دول الجوار، واستثمار الدعم الحكومي في شراء الحنطة بأسعار جيدة)، مبيناً ان (سعر الطن من الحنطة المحلية يبلغ 850 الف ديناراً، ويُباع نحو 400 الف دينار للطن)، واشار الى (ضرورة انتاج الحنطة المحلية واعتمادها من قِبل الشركة العامة لتجارة الحبوب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وانتاج ما لا يقل عن اربعة ملايين طن بحسب وزارة الزراعة). وباشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب رسمياً بتسويق محصول الحنطة للعام الجاري، بعد استلام مواقعها كميات الحنطة في محافظتي البصرة و السماوة.

وذكر بيان امس ان (الوزارة وجّهت ملاكات بتوفير الإمكانيات المتاحة للفلاحين وتوفير كل مستلزماتهم)، مشيراً الى (تسديد المبالغ المالية وتوزيعها بين المسوقين خلال اسبوعين)، لافتاً الى (مناقشة تسلم الحنطة المحلية ودعم الفلاحين وتوجيه الفروع والدوائر الزراعية بنسخ تجربة الحجز المسبق التي نجحت على مدى اربعة مواسم تسويقية في بابل وكركوك في السيطرة على الفساد و التلاعب والغش في التسويق)، واضاف ان (الوزارة اوعزت بمنع دخول الحنطة من خارج البلد). من جهتها باشرت محافظة ميسان، بعمليات التسويق للحنطة وفق الخطة الزراعية للموسم التسويقي الجاري.