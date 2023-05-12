زراعة ديالى: توقّعات بإنتاج 80 ألف طن من الحمضيات والتمور

التجارة تؤكّد جودة المواد الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك

ديالى – سلام الشمري

بغداد – عامر عبد العزيز

اكدت وزارة التجارة، صلاحية مواد السلة الغذائية للإستهلاك وخضوعها للفحص، رداً على انباء ومؤشرات حول انتهاء صلاحيتها. وذكر المتحدث الرسمي بأسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مواد السلة الغذائية خاضعة للفحص في المختبرات الوطنية الحاصلة على شهادة الأيزو، الممنوحة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)، مشيراً الى ان (الاحاديث التي وردت بشأن انهاء صلاحية المواد هي محاولات من قِبل بعض ضعاف النفوس للتشكيك بمصداقية الوزارة ومدى التزامها الوطني مع المواطنين)، واضاف ان (الوزارة مستمرة بتجهيز السلة الغذائية للمواطنين ضمن الحصة الرابعة الشاملة لمواد الرز وزيت الطعام والسكر والبقوليات ومعجون الطماطم)، منوهاً الى (الاستعداد لتجهيز السلة الغذائية الخامسة، فضلاً عن تخزين الاف الاطنان لتوزيعها خلال الاشهر المقبلة).

حالة توازن

واوضح حنون ان (توزيع المواد الغذائية يجري في اوقات زمنية محددة، حسب البرنامج الوزاري واستناداً الى المنهاج الحكومي، بما يخدم خلق حالة من التوازن في اسعار المواد الغذائية الضرورية في السوق المحلي). وافتتح فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين، مجمَّعين لخزن للحبوب، في قضائي بيجي والعلم. وقال مدير فرع تجارة الحبوب، في صلاح الدين، دحام علي احمد، امس ان (الفرع انهى الاستعدادات في مجمعات الحبوب كافة، لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الجاري)، منوهاً الى (افتتاح مجمعين لخزن للحبوب في قضائي بيجي وناحية العلم)، وتابع ان (المحافظة تسلمت اكثر من 5 الاف طناً مقابل تخصيص 18 مليار دينار لفرع صلاح الدين، سيتم دفعها للفلاحين). في غضون ذلك، توجهت مديرية زراعة ديالى، الى توسيع خطتها للعام الجاري، الشاملة لأكثر من 173 الف دونم، مشيرة الى توقعات بزيادة حجم إنتاج المحاصيل. وقال مدير زراعة ديالى، اياد ذياب، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة شهدت خلال الموسم الجاري توسعاً كبيراً في الخطة الزراعية مقارنة بالموسم الماضي)، مبيناً ان (وفرة المحاصيل جاءت تزامناً مع الوفرة المائية وتساقط الامطار التي ساعدت في ارواء المساحات الزراعية وتحسين انتاج الفلاحين في ديالى)، واشار الى (التوسع بالخطة من 64 الف الى اكثر من 173 الف دونم، فضلاً وجود اكثر من 170 الف دونم خارج الخطة)، مضيفاً ان (المديرية تتوقع إنتاج اكثر من 80 الف طن من الحمضيات وعشرات الآلاف من الأطنان من البطاطا اكثر من 50 الف طن من التمور).

فرص تعاون

من جانبه بحث محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، مع سفيرة استراليا لدى العراق، باولا غانلي، فرص التعاون في 6 مجالات بينها الزراعية والاقتصادية. وقال في تصريح امس ان (الجانبين ناقشا تعزيز فرص التعاون في مجالات القطاعات الزراعية والاقتصادية والتجارية)، لافتاً الى (بحث كيفية دعم واقع المناطق المحررة و النازحين، وتأهيل المجتمعات التي عادت لمناطقها، وإسناد جهود تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بسبب العمليات الإرهابية)، واوضح الجبوري ان (زيارة السفيرة الاسترالية هي الأولى الى كركوك، وتمثّل خطوة مهمة لدعم الاستقرار الامني والاجتماعي في المدينة)، مشدداً على (ضرورة الإفادة من الخبرات الاسترالية في مجال الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية واستخدام المياه، وفق رؤية ومسارات البرنامج الحكومي)، و اعربت غانلي عن (اهمية زيارتها لكركوك من اجل التعرف على واقع الحركة التجارية ومظاهر السلم وتحديد اشارات حول مظاهر التقدم والاعمار بالمحافظة). على صعيد متصل، اكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اهمية توطيد التعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية في كردستان. وقال بيان امس ان (ئاميدي بحث مع الوزارتين في الاقليم، عدداً من القضايا ?بشأن ازمة المياه و الجفاف، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك مع وزارات الاقليم ذات العلاقة بهذه القضايا)، لافتاً الى (توطيد العلاقات المحلية والاقليمية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين).