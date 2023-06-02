مباحثات مع السعودية لتصنيع المرشّات المحورية في العراق

التجارة: إطلاق الحصة الرابعة من الطحين ونجاح الموسم التسويقي للحنطة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اطلقت وزارة التجارة، الحصة الرابعة من مادة الطحين للعام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لتصنيع الحبوب، في الوزارة، وجّهت فروعها بتسويق الطحين بين المحافظات، للمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة الجديدة)، مشيراً الى (العمل المشترك بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق الخلطات المخصصة الى المطاحن المكلّفة بإنتاج الحصة الرابعة من الطحين)، ودعت الوزارة الى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، لتسلّم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لجميع المركز، اولها المناطق الأكثر فقراً وإعداد جداول بتوقيتات التسلسل في التجهيز).

مراكز قطع

ولفت البيان الى (توجيه مراكز القطع بتسهيل مراجعة الوكلاء، ومتابعة اللجان الرقابية والمواطنين لنوعية الطحين المجهز مع ختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام الحصص لتلافي حدوث حالات التلاعب). وافصحت الشركة العامة لتجارة الحبوب في ميسان، تسلم نحو 80 شاحنة من الحنطة في اليوم الواحد. وقال مدير عام الشركة فرع ميسان، محمد عواد خلف، في تصريح امس ان (تسويق محصول الحنطة مستمر، حيث يستقبل سايلو ميسان في مدينة العمارة، نحو80 شاحنة في اليوم الواحد)، مبيناً ان (المحصول يتم فحصه مختبرياً، ثم يسلم مبلغه للمزارع)، واشار الى ان (مبلغ الطن الواحد من الحنطة يصل الى 850 الف دينار)، واوضح خلف ان (إنتاج الحنطة للموسم الجاري سيكون بنحو 300 الف طن). من جانبه ذكر مدير فرع الديوانية، هائل العبيدي ان (الشركة مستمرة بتسلم الحنطة المحلية في موقع سايلوات الحبوب والشامية ولمجمع المخزني وال بدير والمهناوية وسومر، بواقع 298 شاحنة بكمية 190 الف طن). وسوقت محافظة بابل، اكثر من 100 الف طن من الحنطة حتى الآن في المحافظة. وقال المحافظ ، وسام أصلان، في تصريح تابعته (الزمان) ان (كميات الحنطة المسوقة وصلت الى اكثر من 100 الف طن، وقد تصل في نهاية الموسم الى 200 الف طن، ماحقق للمحافظة الاكتفاء الذاتي)، مؤكداً ان (الخطة التسويقية لهذا العام تسير بوتيرة عالية، الى جانب تسليم المستحقات المالية للفلاحين بوقت قياسي خلال يوم واحد حسب توجيهات الحكومة). وتسلم فرع تجارة الحبوب في ذي قار، اكثر من 140 الف طن من الحنطة، خلال موسم التسويق الجاري. وذكر مدير الفرع في المحافظة، مهند الكناني، في تصريح امس ان (المحافظةَ تسلمت محصول الحنطة من سايلوات الناصرية والشطرة والرفاعي والدهيمي)، وتابع ان (الكميات المسوَّقة حتى الآن تجاوزت 140 الف طن، بسعر 850 الف دينار للطن الواحد). واوضح مدير فرع البصرة، سمير راضي علوان، تسلم اكثر من 49 الف طن من الحنطة خلال الموسم الجاري. وقال علوان ان (وزن الهكتولتر الواحد وصل الى 84 خصوصاً بقضاء الزبير وناحية سفوان)، منوهاً الى (تسلم مركز تسويق سايلو البصرة اكثر من 49 الف طن، وقد تزيد الكمية الى 53 الف طن، حيث سيظل المركز مفتوحاً لغاية الأول من حزيران المقبل)، واضاف ان (تسويق البصرة بدأ منذ نيسان الماضي، لكونها تستهلك من نحو 39 الف طن من الحنطة شهرياً)، وبشأن خطة الزراعة لفت الى (ارتفاع إنتاج الحنطة للعام المقبل). على صعيد متصل، كشفت مديرية الزراعة في الديوانية، تسليم مستحقات مسوقي الحنطة في المحافظة، مشيرة الى تجاوزها 174 الف طن.

عملية التسويق

وقال مدير زراعة الديوانية، حسن عجيل الكرعاوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الموسم الجاري تميّز عن المواسم السابقة بوفرته الإنتاجية وسلاسة عملية التسويق والتسليم، بالتعاون بين المديرية وتجارة الحبوب فرع الديوانية، والرقابة التجارية والأجهزة الأمنية). واكدت دائرة البحوث الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، نجاح برنامج بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، حسب عمليات الحصاد في محافظة الانبار. واوضح بيان امس ان (الملاكات باشرت بحصاد محصول الحنطة لحقل النوية، لإنتاج النواة صنف اباء 99 وحقل خط السنبلة في محطة الدوار بالمحافظة، لزراعة السنابل في الموسم المقبل وانتاج بذور النوية، والتدريب على الية العمل وانتاج الرتب. واتفقت الوزارة مع شركة الخريف، في الوصول الى اتفاقيات لتصنيع المرشات المحورية. وذكر البيان ان (الوزير عباس جبر العلياوي، بحث خلال للسعودية، مع مدير الشركة، محمد الخريف، التعاون في مجال توريد المرشات المحورية، فضلاً عن انشاء الشركة مصنعاً لصناعة المرشات في العراق)، لافتاً الى (اتفاق الجانبين على تسريع المباحثات للوصول الى شراكة واقعية تعزز الجانب الزراعي والاروائي).