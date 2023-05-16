موارد الأنبار تستعين بمياه الآبار لمعالجة الشح في‮ ‬منطقة العنكور‮ ‬

التجارة‮: ‬إرتفاع إنتاجية محصول الحنطة في‮ ‬كربلاء والنجف للموسم الجاري‮ ‬

كربلاء‮ – ‬محمد فاضل ظاهر‮ ‬

الأنبار‮ – ‬الزمان‮ ‬

وصف فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في‮ ‬كربلاء،‮ ‬التابعة الى وزارة التجارة،‮ ‬موسم تسويق الحنطة الجاري،‮ ‬بالاكثر انتاجية،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى توقعات بزيادة حجم الإنتاج الكلي‮ ‬الى‮ ‬140‮ ‬الف طن،‮ ‬وهو ضعف انتاج الأعوام الماضية‮. ‬

وقال مدير الفرع،‮ ‬ميثم عبد الأمير،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الكميات المتوقعة لإنتاج محصول الحنطة خلال العام الجاري‮ ‬تتجاوز‮ ‬140‮ ‬الف طن قياساً‮ ‬بنصف هذه الكمية في‮ ‬الأعوام الماضية،‮ ‬كما ان الكميات المستلمة من المزارعين الان تصل الى خمسة آلاف طن‮ ‬يومياً‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬ارتفاع الإنتاج جاء بعد توسيع الرقعة الجغرافية لزراعة الحنطة واستخدام المكننة والطرق الحديثة‮ ). ‬واكد ان‮ (‬الشركة جاهرة لتسلم كميات مضاعفة من الحنطة عبر فتح السايلو المعدني‮ ‬الجديد،‮ ‬وتشغيل المخازن التابعة،‮ ‬الى جانب تأهيل السايلو الكونكريتي‮ ‬القديم والمخازن والساحات الملحقة به‮)‬،‮ ‬منوهاً‮ ‬الى ان‮ (‬الطاقات الخزنية المتوفرة للسايلو تكفي‮ ‬لإستيعاب جميع الكميات المُسوقة من الحنطة‮)‬،‮ ‬واوضح عبد الأمير ان‮ (‬مبالغ‮ ‬الفلاحين متاحة من قِبل الجهات المعنية وستصل الى فرع المحافظة ويتم تسليمها خلال الوقت المحدد دون تأخير‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬الشركة وضعت آلية مختلفة لدخول الشاحنات بما‮ ‬يدعم المرونة وإمكانية السيطرة على اعداد الشاحنات التي‮ ‬تدخل الى السايلو‮ ‬يومياً،‮ ‬حيث تزيد عن‮ ‬200‮ ‬شاحنة،‮ ‬ويضمن دخول السائق الى السايلو بأنسيابية‮). ‬

تسهيل الاجراءات

من جانب اخر،‮ ‬وضع فرع الرقابة التجارية والمالية في‮ ‬النجف،‮ ‬التابع الى الوزارة،‮ ‬خطة لمنع تأخير تسلم محصول الحنطة من الفلاحين،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى الاستعانة بموظفين من وزارة الزراعة لغرض تسهيل الإجراءات‮.‬

‮ ‬وذكر مدير الفرع‮ ‬،‮ ‬قائد الحدراوي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬دائرة الرقابة التجارية والمالية في‮ ‬النجف،‮ ‬استنفرت جهودها لتسلم محصول الحنطة،‮ ‬بإشراف مباشر من المدير العام،‮ ‬الى جانب انتشار ممثلي‮ ‬الدائرة في‮ ‬المواقع التسويقية للمحافظة البالغ‮ ‬عددها اربعة مواقع،‮ ‬بالتعاون مع الجهات الامنية و اللجنة العليا للتسويق في‮ ‬المحافظة‮).‬

مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬الجهات الرقابية تواصل متابعة المواقع لتذليل جميع المعوقات وتطبيق الخطة المرسومة لتسلم اكبر كمية من المسوقين دون رتابة‮)‬،‮ ‬واوضح الحدراوي‮ ‬ان‮ (‬الشركة العامة استنفرت ملاكاتها واستعانت بعدد من موظفي‮ ‬وزارة الزراعة،‮ ‬لغرض تسهيل عملية تسلم المحاصيل‮). ‬واكد مجمع الخورنق في‮ ‬النجف،‮ ‬التابع للتجارة،‮ ‬ان عملية تسلم الحنطة ومنح المستحقات المالية للفلاحين تجرى بسلاسة حسب التوجيهات الحكومية‮. ‬

وقال مدير المجمع،‮ ‬عباس عزيز،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬المجمع شهِد منذ اربعة ايام تسلم محصول الحنطة من المزارعين‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬المجمع تسلم اكثر من‮ ‬29‮ ‬الف طن من المحصول،‮ ‬اي‮ ‬نحو‮ ‬250‮ ‬طن في‮ ‬اليوم الواحد‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬المحافظة حصلت على كميات كبيرة من الحنطة للعام الجاري،‮ ‬بالتزامن مع وفرة الامطار خلال الموسم الشتوي‮ ‬الماضي‮). ‬

من جانبه وجّه وزير التجارة،‮ ‬أثير داود الغريري،‮ ‬بمشاركة أسطول نقل الشركات،‮ ‬في‮ ‬مناقلة الحنطة المحلية بمحافظتي‮ ‬السماوة والنجف‮. ‬وقال بيان امس ان‮ (‬الوزير اوعز الى المديرين العامين في‮ ‬الشركات بتوظيف اساطيل النقل‮ ‬في‮ ‬جميع المناقلات الخاصة بالحنطة المحلية خلال الموسم الجاري‮ ‬في‮ ‬سايلو السماوة والنجف الاشرف،‮ ‬لإيجاد مساحات وطاقات خزنية لأعداد الشاحنات المحملة بالحنطة‮)‬،‮ ‬مشدداً‮ ‬على‮ (‬الالتزام بالمناقلات الداخلية للحنطة من مواقع السماوة والنجف،‮ ‬وتفريغ‮ ‬وتحميل المحصول من ميناء أم قصر الى مخازن المحافظات‮). ‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬تحركت الهيئة العامة للمياه الجوفية في‮ ‬محافظة الأنبار،‮ ‬التابعة لوزارة الموارد المائية،‮ ‬لمعالجة مشكلة شح مياه الشرب في‮ ‬منطقة العنكور،‮ ‬عبر حفر بئر بالقرب من محطات الإسالة،‮ ‬بعد مطالبات الاهالي،‮ ‬بإيجاد حلول جذرية للحد من معاناتهم‮. ‬

توفير المياه

وذكر مدير الهيئة في‮ ‬المحافظة،‮ ‬طالب صالح،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الوزارة وفرت إمكانياتها لتوفير المياه الصالحة للشرب،‮ ‬بالتزامن مع التغير المناخي‮ ‬وقلة الإيرادات المائية الحاصلة على نهر الفرات وقلة الإطلاقات من دول الجوار،‮ ‬وقلة الخزين منذ ثلاث سنوات وانخفاض منسوب بحيرة الحبانية‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬ملاكات الهيئة في‮ ‬المحافظة شرعت بحفر ابار بالقرب من محطات الإسالة في‮ ‬منطقة العنكور،‮ ‬لتعويض انحسار مياه بحيرة الحبانية وتزويد المجمعات بالماء‮)‬،‮ ‬واوضح صالح ان‮ (‬هذا الاجراء هو الاقرب والاسهل لتعزيز المياه الصالحة للشرب في‮ ‬المنطقة‮)‬،‮ ‬منوهاً‮ ‬الى‮ (‬العمل في‮ ‬البئر الثاني‮ ‬بمنطقة البوجديع،‮ ‬وسيتم إنجازه قريباً‮)‬،‮ ‬