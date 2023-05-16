موارد الأنبار تستعين بمياه الآبار لمعالجة الشح في منطقة العنكور
التجارة: إرتفاع إنتاجية محصول الحنطة في كربلاء والنجف للموسم الجاري
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
الأنبار – الزمان
وصف فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء، التابعة الى وزارة التجارة، موسم تسويق الحنطة الجاري، بالاكثر انتاجية، لافتاً الى توقعات بزيادة حجم الإنتاج الكلي الى 140 الف طن، وهو ضعف انتاج الأعوام الماضية.
وقال مدير الفرع، ميثم عبد الأمير، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الكميات المتوقعة لإنتاج محصول الحنطة خلال العام الجاري تتجاوز 140 الف طن قياساً بنصف هذه الكمية في الأعوام الماضية، كما ان الكميات المستلمة من المزارعين الان تصل الى خمسة آلاف طن يومياً)، مبيناً ان (ارتفاع الإنتاج جاء بعد توسيع الرقعة الجغرافية لزراعة الحنطة واستخدام المكننة والطرق الحديثة ). واكد ان (الشركة جاهرة لتسلم كميات مضاعفة من الحنطة عبر فتح السايلو المعدني الجديد، وتشغيل المخازن التابعة، الى جانب تأهيل السايلو الكونكريتي القديم والمخازن والساحات الملحقة به)، منوهاً الى ان (الطاقات الخزنية المتوفرة للسايلو تكفي لإستيعاب جميع الكميات المُسوقة من الحنطة)، واوضح عبد الأمير ان (مبالغ الفلاحين متاحة من قِبل الجهات المعنية وستصل الى فرع المحافظة ويتم تسليمها خلال الوقت المحدد دون تأخير)، واضاف ان (الشركة وضعت آلية مختلفة لدخول الشاحنات بما يدعم المرونة وإمكانية السيطرة على اعداد الشاحنات التي تدخل الى السايلو يومياً، حيث تزيد عن 200 شاحنة، ويضمن دخول السائق الى السايلو بأنسيابية).
تسهيل الاجراءات
من جانب اخر، وضع فرع الرقابة التجارية والمالية في النجف، التابع الى الوزارة، خطة لمنع تأخير تسلم محصول الحنطة من الفلاحين، مشيراً الى الاستعانة بموظفين من وزارة الزراعة لغرض تسهيل الإجراءات.
وذكر مدير الفرع ، قائد الحدراوي، في تصريح امس ان (دائرة الرقابة التجارية والمالية في النجف، استنفرت جهودها لتسلم محصول الحنطة، بإشراف مباشر من المدير العام، الى جانب انتشار ممثلي الدائرة في المواقع التسويقية للمحافظة البالغ عددها اربعة مواقع، بالتعاون مع الجهات الامنية و اللجنة العليا للتسويق في المحافظة).
مضيفاً ان (الجهات الرقابية تواصل متابعة المواقع لتذليل جميع المعوقات وتطبيق الخطة المرسومة لتسلم اكبر كمية من المسوقين دون رتابة)، واوضح الحدراوي ان (الشركة العامة استنفرت ملاكاتها واستعانت بعدد من موظفي وزارة الزراعة، لغرض تسهيل عملية تسلم المحاصيل). واكد مجمع الخورنق في النجف، التابع للتجارة، ان عملية تسلم الحنطة ومنح المستحقات المالية للفلاحين تجرى بسلاسة حسب التوجيهات الحكومية.
وقال مدير المجمع، عباس عزيز، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المجمع شهِد منذ اربعة ايام تسلم محصول الحنطة من المزارعين)، مبيناً ان (المجمع تسلم اكثر من 29 الف طن من المحصول، اي نحو 250 طن في اليوم الواحد)، واضاف ان (المحافظة حصلت على كميات كبيرة من الحنطة للعام الجاري، بالتزامن مع وفرة الامطار خلال الموسم الشتوي الماضي).
من جانبه وجّه وزير التجارة، أثير داود الغريري، بمشاركة أسطول نقل الشركات، في مناقلة الحنطة المحلية بمحافظتي السماوة والنجف. وقال بيان امس ان (الوزير اوعز الى المديرين العامين في الشركات بتوظيف اساطيل النقل في جميع المناقلات الخاصة بالحنطة المحلية خلال الموسم الجاري في سايلو السماوة والنجف الاشرف، لإيجاد مساحات وطاقات خزنية لأعداد الشاحنات المحملة بالحنطة)، مشدداً على (الالتزام بالمناقلات الداخلية للحنطة من مواقع السماوة والنجف، وتفريغ وتحميل المحصول من ميناء أم قصر الى مخازن المحافظات).
في غضون ذلك، تحركت الهيئة العامة للمياه الجوفية في محافظة الأنبار، التابعة لوزارة الموارد المائية، لمعالجة مشكلة شح مياه الشرب في منطقة العنكور، عبر حفر بئر بالقرب من محطات الإسالة، بعد مطالبات الاهالي، بإيجاد حلول جذرية للحد من معاناتهم.
توفير المياه
وذكر مدير الهيئة في المحافظة، طالب صالح، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة وفرت إمكانياتها لتوفير المياه الصالحة للشرب، بالتزامن مع التغير المناخي وقلة الإيرادات المائية الحاصلة على نهر الفرات وقلة الإطلاقات من دول الجوار، وقلة الخزين منذ ثلاث سنوات وانخفاض منسوب بحيرة الحبانية)، ولفت الى ان (ملاكات الهيئة في المحافظة شرعت بحفر ابار بالقرب من محطات الإسالة في منطقة العنكور، لتعويض انحسار مياه بحيرة الحبانية وتزويد المجمعات بالماء)، واوضح صالح ان (هذا الاجراء هو الاقرب والاسهل لتعزيز المياه الصالحة للشرب في المنطقة)، منوهاً الى (العمل في البئر الثاني بمنطقة البوجديع، وسيتم إنجازه قريباً)،