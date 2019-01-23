التجارب كتاب مفتوح – حسين الصدر

-1-

لذيذةٌ للغاية قراءةُ الحكايات الملهمة، التي نامت في بطون كتب التاريخ..، والتي لم يطلع عليها معظم مجايلينا..!!

-2-

أما لماذا لم يطلعوا عليها، فلذلك أسباب عديدة :

منها

انّ القراءة بوجهٍ عام، لم تَعدُ كما كانت قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وإنّ القراءة التاريخية هي الأقل نصيباً من بين القراءات..!

قال لي صديق عزيز يمتلك دار نشر كبرى :

انّ الروايات، وخاصة الروايات الماجنة هي التي تُطلب وتُشترى هذه الأيام..!!

ومن تلك الأسباب

ان المنسوب الثقافي العام قد انخفض الى درجة كبيرة يمكن معها القول :

ان العزوف عن القراءة أصبح ظاهرة بارزة محسوسة لا مجال لنكرانها، وهذا ما يملأ قلوب المخلصين المتطلعين لِرِفْعَةِ البلد وتقدّمِهِ شجىً وغصصا..

ومن أروع ما قرأت في هذا الباب حكاية الصحابي الجليل (أبي دُجانة) الذي كان حريصا على الائتمام بالرسول (ص) في صلاة الفجر، ولكنه سرعان ما يغادر المسجد بمجرد الفراغ من الصلاة..!!

وحين سُئِل عن سبب سرعة مغادرتِهِ المسجد بعد الصلاة قال :

انّ لي جاراً يهودياً، وفي بيته نخلة أخشى أنْ تُسقِطَ شيئا من الرطب في داري فيسارع أطفالي الى التقاطه، ولا أريد لهم ذلك.

وحدّث أنْ انتزعتُ مِنْ فمّ أحدهِمِ ما التقمه من الرطب، وأرجعته الى جارنا اليهودي.

الى هذا الحدّ كان (أبو دُجانة) يتحّرج في ما يعود لغيره من أملاك الناس حتى اذا لم يكونوا مسلمين.

وهذا الورع والتحرجُ هما العنوان العملي البارز للتدين الحقيقي، والاّ فانّ التدّين الذي يستبيح أكل المال بالباطل، سواء بالاستحواذ اللامشروع على أموال الآخرين، أو بالاختلاس والقرصنة من المال العام، لا يخرج عن كونه أكذوبة مقيتة، ومسرحية هزيلة الفصول..!!

-4-

وحين سمع أحد الصحابة الابرار مِنْ (أبي دجانة) سبب اسراعه في مغادرة المسجد، ذهب الى اليهودي – جار أبي دجانة – واشترى منه نخلته، ثم عاد ووهبها ( لأبي دجانَه) ليكون مرتاحَ البال والخاطر من كل تلك التعبات…

وحين علم اليهودي بكامل خيوط الحكاية – سارع الى الذهاب الى الرسول (ص) ليُسلمَ على يَدَيْهِ، بعد أنْ امتلأ وجدانُه بروائع الاسلام وحقائقه العظيمة…

-5-

انّ الدين المعاملة – كما جاء في القول المأثور -.والتعامل المستند الى أحكام الاسلام العادلة، والبعيدة عن كل الشوائب والنتوءات، يفتح الباب أمام أصحاب البصائر للانضواء تحت رايته، وعن قناعةٍ تامة، واختيار صحيح..

وأكبرُ الأزمات اليوم – في العراق الجديد – هي أزمة الفساد المالي، وقد وصلت الى حدّ تحويلِ الجنس مِنْ أنثى الى ذكر، لتستحوذ على ميراث ضخم، قدّر بالمليارات..!!

ولكنه – والحمد لله – اكتُشف قبل وقوع الواقعة..!!

والفساد المالي ليس محصوراً في نطاق العمولات والاختلاسات والتلاعبات في المال العام فقط، وانما هو شائع ذائع في الكثير الكثير من التعاملات اليومية، وتلك كارثة أخرى.

-7-

انّ الفساد المالي كان يُشكّل الاستثناء لا القاعدة في التعاملات، ولكنه أصبح اليوم يشكّل الأصل لا الاستثناء، وهذه هي الطامة الكبرى..

-8-

ولولا الفساد المالي والاداري لما استطاع الأوغاد من الارهابيين الداعشيين أنْ يُدّنِسوا شبراً واحداً من تراب الوطن الحبيب

فالفساد سبب الارهاب، وهما أفتان خطيرتان متلازمتان.

-9-

انّ نظافة اليد لا تقل أهمية عن نظافة الضمير..

وأننا مدعوون جميعا – وكلٌّ من مَوْقِعِه – للعمل الجاد الحثيث والمخلص من أجل ارساء دعائم ثقافة النزاهة والتحذير من ابتلاع المال الحرام بكل أشكاله وصُورِهِ وحالاته.

-10-

ومن نافلة القول التأكيد على أنَّ المجتمع السعيد، هو المجتمع الذي تسود فيه الثقة بين أهله، ولا مجال للثقة وحسن الظن في الأجواء الملبّدَة بغيوم الافساد والفساد…

Husseinalsadr2011@yahoo.com