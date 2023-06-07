التأشيرة الأمريكية والمخدرات في محكمة الأمير هاري بواشنطن

واشنطن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نظر‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬رفعتها‭ ‬جمعية‭ ‬محافظة‭ ‬تطالب‭ ‬بمعرفة‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬التأشيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬الممنوحة‭ ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬رغم‭ ‬اعترافه‭ ‬بتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬أدلى‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬بشهادة‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ “‬عدائية‭” ‬الصحافة‭ ‬تجاهه،‭ ‬خصص‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬رفعتها‭ ‬مؤسسة‭ “‬هيريتيج‭ ‬فاونديشن‭” (“‬مؤسسة‭ ‬التراث‭”)‬،‭ ‬باسم‭ “‬مصلحة‭ ‬الإعلام‭”.‬

وتطلب‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬المؤثرة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬المحافظة،‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬حرية‭ ‬المعلومات،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬الخاص‭ ‬بالأمير‭ ‬الذي‭ ‬استقر‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغن‭ ‬ماركل‭ ‬إثر‭ ‬خلافاتهما‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬استئنافها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ “‬اعترف‭ ‬علناً‭ (…) ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭”. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬القانون‭ ‬الأميركي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬للدخول‭” ‬إلى‭ ‬البلاد‭. ‬وتتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بالأمير‭ ‬هاري،‭ “‬لكنها‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بوزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬واحترامها‭ ‬للقانون‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬محامي‭ ‬المنظمة‭ ‬صمويل‭ ‬ديوي‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬كارل‭ ‬نيكولز‭. ‬ولفت‭ ‬ديوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ “‬يثير‭ ‬اهتماماً‭ ‬إعلامياً‭ ‬واسعاً‭ ‬للغاية‭”. ‬ورد‭ ‬محامي‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬جون‭ ‬باردو‭ ‬بأن‭ “‬تأشيرة‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭… ‬موضوعاً‭ ‬سرياً‭”.‬

ولفت‭ ‬ديوي‭ ‬عند‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬لا‭ ‬ينتهك‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬لأنه‭ “‬تحدّث‭ ‬وكتب‭ ‬الكثير‭” ‬عن‭ ‬تعاطيه‭ ‬المخدرات‭.‬

وأقر‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬مذكراته‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬بتعاطي‭ ‬الحشيشة‭ ‬والعقاقير‭ ‬ذات‭ ‬التأثير‭ ‬الذهني‭ ‬والكوكايين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وليسوتو‭ ‬وعلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأميركية‭.‬

وكتب‭ ‬هاري‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬Spare‭” (“‬سبير‭” ‬أو‭ “‬الاحتياطي‭”)‬،‭ ‬أنه‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ “‬في‭ ‬منزل‭ ‬ريفي‭ ‬لشخص‭ ‬ما،‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أُعطيتُ‭ (‬بعض‭ ‬المخدرات‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تناولتُ‭ ‬القليل‭ ‬منها‭ ‬لاحقاً‭”. ‬كما‭ ‬أقرّ‭ ‬في‭ ‬مذكراته‭ ‬بأنه‭ “‬التَهَمَ‭” ‬فطراً‭ ‬مهلوساً‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وأضاف‭ “‬لقد‭ ‬ساعدتني‭ ‬العقاقير‭ ‬المخدرة‭ ‬أيضاً‭. ‬لقد‭ ‬أخذتها‭ ‬للتسلية‭ ‬لسنوات‭ (…) ‬ثم‭ ‬للأغراض‭ ‬العلاجية‭ ‬والطبية‭”‬،‭ ‬مقدّماً‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬شاب‭ “‬غير‭ ‬سعيد‭” ‬ومستعد‭ ‬لتجربة‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ “‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭”.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أشارت‭ “‬مؤسسة‭ ‬التراث‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أشخاصاً‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬مشاهير‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬مارادونا‭ ‬أو‭ ‬المغنية‭ ‬إيمي‭ ‬واينهاوس،‭ ‬رُفض‭ ‬دخولهم‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأميركية‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطيهم‭ ‬المخدرات‭.‬

وتطلب‭ ‬المؤسسة‭ ‬خصوصاً‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاستبيان‭ ‬الذي‭ ‬ملأه‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬لدخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يطلب‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬التصريح‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعاطى‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

حتى‭ ‬الآن،‭ ‬واجه‭ ‬طلب‭ ‬المؤسسة‭ ‬رفضاً‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيانات‭ ‬تابعة‭ ‬للوزارة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬رداً‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭.‬

بينما‭ ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ “‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬للجمهور‭”‬،‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لم‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للأمير،‭ ‬وبأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحّة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراء‭.‬