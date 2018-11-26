التأريخ يكتبه الفيسبوك وأخوته بالرضاعة – علي السوداني

مكاتيب عراقية

قيل قبل بضعة عقود ، إنّ التأريخ يكتبه المنتصرون ، وفي ذلك الكثير من الصحيح والقليل من الخطأ ، الذي يصنعه الكاتبون بعناية ودقة ، بانتظار حصاد نتاائج هذا الخطأ ، حروباً وفتناً وحرائقَ لا تنطفىء .

في عصر الثورة التكنولوجية والألكترونية العظمى القائمة الآن ، وفي ظلال توفر المعلومة والتواصل السهل مع منابع الخبر ومقترباته ، تبدّل الأمر كثيراً وصار بمقدور غرفة تحتوي على عشرة موظفين وأجهزة كومبيوتر وشبكة انترنيت ساخنة وماكنة قهوة ، أن تصنع جزءاً من تأريخ مطلوب بقوة ، إعادة قراءته وكتابته وتفسيره وتتبيله بأوهام وأغلاط ، ستكون تالياً صمامات أمان لكل دولة لملوم وغزاة طارئين مستوطنين أرض غيرهم وخيراتها ، ومن هنا ولدت فكرة الجيوش الألكترونية المرتزقة ، أو ما صار يسمى الآن ” الذباب الألكتروني العامل ”

هؤلاء ليسوا أذكياء بالضرورة ، لكنهم يتكئون في نجاحهم وسرعة انتشارهم وتأثيرهم ، على غباء المتلقي وخدره المصنوع بسلطة المال والدين التجاري المزروع اليوم ، فوق دكة مزاد معلنة ، من فرط كذبها ودجلها تكاد تصيح خذوني .

ولكي تصير تلك الجريمة المعلوماتية صورة وصوتا ، انفتحت على الناس شاشات فضائية ضخمة ، سخرت لها أموال وخدمات تكفي لإشباع ملايين البطون الخاوية فوق الأرض .

على الشاشة سيظهر لك عنوان جذاب ، من قبيل شهادة خاصة ، أو شاهد على الزمان ، أو للتأريخ ، وعنوانات أخرى تقترب وتلوّن نفس المعنى بإغراء جديد .

سيشارك في عمليات التزوير وغسيل التأريخ ، جمع من المستفيدين المنصاعين لمنبع التمويل والتموين ، فتتوزع الحصص على هذا الجمع المكون من مالك التلفزيون والمذيع ، والضيف الذي سيقول ما طلب منه أن يقوله ، لكن بطريقة شيطانية لا قبل لمخ الرعية على تكذيبها .

لاحقاً وربما قبل ذلك ، ستمول محركات البحث العملاقة التي أشهرها محرك العم ” غوغل ” تدريجياً ومن دون ضجيج ، بمعلومات وسيَرٍ مطلوبة بالمتابعة ، فيأتي الباحث الجاهل ، أو طالب اطروحة الدكتوراه والماجستير ، ليبدأ عملية لملمة أطروحته الثمينة ، فيضع واقعةً على فم محرك البحث ، وبضغطة زر سهلة ، ستظهر تفاصيل الواقعة على عشرات الصفحات التي تبدو كلها حقيقية ، مع صفحة زبدة مدسوسة لتغيير صورة أو معلومة تأريخية كانت نابتة في الرؤوس ، ضمن باب الثوابت المقدسة ، وهنا ستحدث المعمعة بتراكم عمليات تناسل وتفريخ صفحات مزيفة جديدة ، وبعد قرن من الدهر سيصير التزييف حقائق مقبولة بقوة العادة .