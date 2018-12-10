البيطار العراقي – محمد علي شاحوذ

لم تتعرض شريحة الى الظلم والتهميش والاهمال في العراق بقدر ما تعرضت وتتعرض له شريحة الأطباء البيطريين ومهنتهم السامية، ومعلوم للجميع أنّ العراقيين هم أول من سنّ القوانين والشرائع قبل الاف السنين التي أقرت أهمية ومكانة الطبيب البيطري، وقد تصاب بالذهول حينما تعلم أنّ شريعة عمنا الملك حمورابي وضعت القانون 224، والذي نص على “إذا اجرى طبيب بيطري عملية الفحص على حيوان، فيجب على مالكه ان يدفع للطبيب البيطري سدس شيكل كرسم مالي”، والشيكل هو العملة السائدة وقتذاك في بابل القديمة. والغريب أن كل أنظمة الحكم التي تعاقبت على حكم العراق، كانت تختلف في كل شئ، الا أنها تتفق فقط على قضم وهضم حقوق الاطباء البيطريين، وصولا الى الدولة العراقية الحديثة التي تصرُ حكوماتها المتعاقبة على الوقوع بنفس الخطأ المتوارث!!. ولما بحثت في الأسباب التاريخية للظلم المستمر ضد هذه المهنة النبيلة، فقد وجدت العجب العجاب!!، فقد تبينّ لي أن هناك ما يدعو للانتقام من هذه الشريحة، فقد اكتشفت أن نبوخذ نصر الثاني الذي غزا يهودا ودمر القدس وهدمّ معبد سليمان، وأقتاد الاف الاسرى اليهود الى الخدمة في بابل في القرن السادس قبل الميلاد كان طبيبا بيطريا قبل ان يصبح امبراطورا عظيما!!. وحينما عرجت بقراءاتي في حقبة الامويين، تفاجأت أنّ الحجاج بن يوسف الثقفي سيف بني امويه البتار، كان مديرا عاما لمجازر دواجن الدولة الاموية وعضوا بارزا في لجنة الانضباط في نقابة الاطباء البيطريين التي يرأسها الخليفة الاموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك!!، ولما تمعنت أكثر وجدت أنّ المعتوه هولاكو قائد جيوش المغول والذي أمرّ بتدمير بغداد عاصمة الخلافة العباسية وقتل من أهلها الالاف وحرق مكتبة بيت الحكمة، كانت زوجة هذا المجرم وأسمها دوكوز خاتون تمتلك مركزا للأدوية البيطرية في منطقة السنك!!. يا حكوماتنا المتعاقبة الرشيدة: البيطريون ليسوا هم السبب في احتلال العراق من قبل الصفويين، ولم يأتوا مع الضباط المماليك الشركسيين، ولا كانوا عبيدا عند الباب العالي العثماني، ولم يكونوا جنودا في جيش الجنرال مود الذي احتل بغداد عام 1917 م، ولم يحضروا الى البلاد عام 2003، وهم يمتطون ظهور دبابات جيش الاحتلال الامريكي، وفي كل حقب تأريخ العراق لم نقرأ عن طبيب بيطري شارك في مؤامرة دنيئة ضد البلد، ولم نسمع عن انقلاب ضد الشرعية قاده طبيب بيطري، ولم يتأمر البيطريون في قتل ملك، أو رئيس، ولا حتى عامل في بلدية، ولا تسببوا بقيام حرب أضاعت البلاد والعباد، ولم يقودوا تمردا للانفصال عن الوطن، ولم يغتصبوا أرضا، ولا قصرا، أو بستانا تعود ملكيتها لغيرهم، ولم يؤسسوا حزبا، ولا حركة ولا عصابة، ولم يزوروا انتخاباتِ، ولم يؤسسوا مصرفا استثماريا لتبيض الاموال، ولا مشاريعا وهمية، ولم ينتموا لأي فكر متطرف ولا صاروا اعضاء في جماعة ارهابية، ولم يسرقوا الثروات، ولم يسيطروا على وزارة من الوزارات، ولم يحتكروا التعينات، ولم يكونوا سببا في الفساد الحكومي ولم تحم حولهم الشبهات، وبسبب الاهمال لهذه المهنة واهلها فقد انتشرت أخطر الامراض الانتقالية في المجتمع وحصل انهيار غيرمسبوق في البنية التحتية للاقتصاد العراقي، بل أنّ بعض الجهلاء السذج الذين قفزوا فوق الكراسي في غفلة من الزمن، تمادوا في الإساءة لهذه المهنة النبيلة، فهم يدّعون من جهة الى تبني سياسة تطوير مقدرات البلد من العلماء والكفاءات ولكنهم في الخفاء يحاربون مهنة الطب البيطري وأهلها!!، ومع أنّ أول مجلة علمية اكاديمية حصلت على الاعتماد الدولي في البلد هي مجلة بيطرية، وأنّ أفضل بحث علمي عراقي منشور في مجلة عالمية رصينة لسنة 2018، كان من حصة طبيب بيطري من جامعة الكوفة، ومع أنّ أعلى هيئة علمية تقود البحث العلمي في العراق يرأسها البروفيسور العالمي فؤاد قاسم وهو طبيب بيطري أيضا، فلم يشفع كل هذا النجاح والتفوق البيطري الطاغي في لفت أنظار الدولة الى هذا القطاع الحيوي، ولعلنا ننتظر حمورابي جديد ليُفعِل قانون التعيين ويصرف للبيطريين ولو ربع شيكل لكن ليس من اجل علاجهم للحيوانات وإنما ثمنا لصبرهم الطويل المرير الذي يتضح انه سيستمر للأبد!!.

الرمادي