البيض الفاسد – عبدالحق بن رحمون

زمان جديد

مانعيشه‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة،‭ ‬وذعر‭ ‬وارتباك‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬العامة،‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬يحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬للأخر،‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتساءل‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصغي‭ ‬لذواتنا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الخوف‭ ‬الوهمي‭ ‬الذي‭ ‬يعترينا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

هي‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬حتى‭ ‬صارت‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى‭ ‬عرفا‭ ‬وتقليدا‭ ‬يصعب‭ ‬قلع‭ ‬ضرسه‭ ‬أو‭ ‬نقده،‭ ‬فمن‭ ‬بين‭ ‬أنواع‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى،‭ ‬احتلال‭ ‬الفضاءات‭ ‬العامة‭ ‬والأرصفة،‭ ‬وتعمد‭ ‬تشويه‭ ‬جمالية‭ ‬المدن،‭ ‬ونشر‭ ‬البشاعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬حتى‭ ‬اللباس‭ ‬تم‭ ‬تشويهه‭ ‬وتعويضه‭ ‬بملابس،‭ ‬كأن‭ ‬مصمميها‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬الثلث‭ ‬الخالي،‭ ‬ولاننسى‭ ‬الفوضى‭ ‬والحموضة‭ ‬في‭ ‬السلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬تدعي‭ ‬الكوميديا‭ ‬والكاميرا‭ ‬الخفية‭ . ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬يقدم‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إشهار‭ ‬ترويجي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬سوى‭ ‬أقفاص‭ ‬وابتزاز‭ ‬للطبقات‭ ‬الفقيرة،‭ ‬ولايمكن‭ ‬أن‭ ‬نمر‭ ‬من‭ ‬سرد‭ ‬البيض‭ ‬الفاسد‭ ‬دود‭ ‬ذكر‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬«الرشوائي»‭ ‬والأحياء‭ ‬العشوائية‭ ‬التي‭ ‬لازلنا‭ ‬نراها‭ ‬قد‭ ‬تناسلت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

وما‭ ‬نسمعه‭ ‬يوميا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام،‭ ‬عن‭ ‬إحباط‭ ‬لعمليات‭ ‬تهريب‭ ‬للمخدرات‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بالأطنان،‭ ‬يجعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بالخطر،‭ ‬وكذا‭ ‬تهريب‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬البشر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬صلاحية‭ ‬استهلاكها‭ ‬،‭ ‬ونتساءل‭ ‬أين‭ ‬ذهبت‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يطلها‭ ‬التوقيف‭ ‬عبر‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة،‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الجمارك‭ ‬والسلطات‭ ‬الأمنية‭.‬

ولايكاد‭ ‬يمضي‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬ضبط‭ ‬كذا،‭ ‬وكذا‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬المهلوسة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬سوقها‭ ‬رائجة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬شبابنا‭ ‬وشاباتنا،‭ ‬عبر‭ ‬أقطاب‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬بائع‭ ‬بالجملة‭ ‬وبالتقسيط،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المستهلك‭ ‬الضحية‭ ‬وأسرته‭ ‬التي‭ ‬تتكبد‭ ‬عناء‭ ‬تبعات‭ ‬إدمان‭ ‬فرد‭ ‬منها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مصاريف‭ ‬يومية‭ ‬باهظة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطفاء‭ ‬غليل‭ ‬نار‭ ‬البلية،‭ ‬ويصير‭ ‬الخوف‭ ‬متربصا‭ ‬بكيان‭ ‬الأسر‭ ‬من‭ ‬المجهول،‭ ‬وهنا‭ ‬مثل‭ ‬مغربي‭ ‬صريح‭ ‬يصور‭ ‬حالة‭ ‬الذعر‭ ‬هاته‭ ‬ويقول:‭ ‬«اللي‭ ‬عضو‭ ‬الحنش‭ ‬كيخاف‭ ‬من‭ ‬الحبل»‭. ‬

وفي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الفوضى‭ ‬والفساد،‭ ‬تابعت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أرقاما‭ ‬مهولة،‭ ‬تهم‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الفضيل‭ ‬بحجز‭ ‬وإتلاف‭ ‬143‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬غير‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستهلاك‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الاستيراد،‭ ‬تم‭ ‬إرجاع‭ ‬1013‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬ذات‭ ‬الأصل‭ ‬الحيواني‭ ‬والنباتي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة‭ ‬للمكتب‭ ‬لعدم‭ ‬مطابقتها‭ ‬للمعايير‭ ‬القانونية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

أيام‭ ‬زمان‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الأسر‭ ‬تهتم‭ ‬بفساد‭ ‬الأغذية‭ ‬التي‭ ‬تتناولها،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬ما‭ ‬ينتجه‭ ‬الفلاح‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬إلى‭ ‬مزروعاته‭ ‬الغذائية‭ ‬المواد‭ ‬الكيماوية،‭ ‬أويعلف‭ ‬حيواناته‭ ‬بأغذية‭ ‬مغشوشة،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬يباع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بأثمنة‭ ‬مناسبة‭ ‬والعرض‭ ‬يفوق‭ ‬الطلب‭.‬

ولايوجد‭ ‬شيء‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬وغش‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬موضة‭ ‬عند‭ ‬نجوم‭ ‬الفن،‭ ‬وعلية‭ ‬القوم،وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬هل‭ ‬سبق‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬اشتريت‭ ‬بيضا‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬ووجدته‭ ‬فاسدا‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬ذا‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلك‭ ‬؟

من‭ ‬الطبيعي‭ ‬مادمت‭ ‬كسرت‭ ‬بيضة‭ ‬واحدة‭ ‬ووجدتها‭ ‬فاسدة،‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬السلة‭ ‬الواحدة‭ ‬فاسدا‭.‬

لهذا‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬والوسيلة‭ ‬لكشف‭ ‬البيض‭ ‬الفاسد‭ ‬قبل‭ ‬شرائه‭ ‬؟

فالطريقة‭ ‬القديمة‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬العين‭ ‬المجردة‭..‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فلم‭ ‬تعد‭ ‬مجدية‭ ‬للتمييز‭ ‬بين‭ ‬البيض‭ ‬الفاسد‭ ‬والآخر‭ ‬الصالح،‭ ‬فالفساد‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬أساليبه‭ ‬وصار‭ ‬أشكالا‭ ‬وأنواعا،‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬والجو،‭ ‬وظهرت‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬الذكي‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والفوضى‭ ‬العارمة‭.‬