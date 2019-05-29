البيض الفاسد – عبدالحق بن رحمون

زمان جديد
مانعيشه من فوضى عارمة، وذعر وارتباك في حياتنا العامة، وكل واحد يحمل المسؤولية للأخر، يجعلنا نتساءل كيف يمكن أن نصغي لذواتنا بعيدا عن الخوف الوهمي الذي يعترينا في كل مكان.
هي فوضى في كل مكان، حتى صارت هذه الفوضى عرفا وتقليدا يصعب قلع ضرسه أو نقده، فمن بين أنواع هذه الفوضى، احتلال الفضاءات العامة والأرصفة، وتعمد تشويه جمالية المدن، ونشر البشاعة في كل مكان، حتى اللباس تم تشويهه وتعويضه بملابس، كأن مصمميها جاؤوا من الثلث الخالي، ولاننسى الفوضى والحموضة في السلسلات التلفزيونية التي تدعي الكوميديا والكاميرا الخفية . والفوضى في السكن الاجتماعي التي يقدم على شكل إشهار ترويجي في شهر رمضان، وما هو في الأصل سوى أقفاص وابتزاز للطبقات الفقيرة، ولايمكن أن نمر من سرد البيض الفاسد دود ذكر القضاء على السكن «الرشوائي» والأحياء العشوائية التي لازلنا نراها قد تناسلت في كل مكان.
وما نسمعه يوميا عبر وسائل الاعلام، عن إحباط لعمليات تهريب للمخدرات بجميع أنواعها التي تقدر بالأطنان، يجعلنا نشعر بالخطر، وكذا تهريب مواد غذائية خطيرة على صحة البشر بعد أن فقدت صلاحية استهلاكها ، ونتساءل أين ذهبت الكميات التي لم يطلها التوقيف عبر كاميرات المراقبة، من طرف الجمارك والسلطات الأمنية.
ولايكاد يمضي أسبوع من غير أن نسمع ضبط كذا، وكذا من الأقراص المهلوسة، وهذا يعني أن سوقها رائجة في أوساط شبابنا وشاباتنا، عبر أقطاب متعددة من بائع بالجملة وبالتقسيط، وصولا إلى المستهلك الضحية وأسرته التي تتكبد عناء تبعات إدمان فرد منها يحتاج إلى مصاريف يومية باهظة، من أجل إطفاء غليل نار البلية، ويصير الخوف متربصا بكيان الأسر من المجهول، وهنا مثل مغربي صريح يصور حالة الذعر هاته ويقول: «اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل».
وفي الحديث عن الفوضى والفساد، تابعت هذا الأسبوع أرقاما مهولة، تهم ما أعلنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، الذي قام في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل بحجز وإتلاف 143 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وعلى مستوى الاستيراد، تم إرجاع 1013 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
أيام زمان لم تكن الأسر تهتم بفساد الأغذية التي تتناولها، لأنها كانت في الأصل ما ينتجه الفلاح من غير أن يضيف إلى مزروعاته الغذائية المواد الكيماوية، أويعلف حيواناته بأغذية مغشوشة، وكل شيء كان يباع في السوق بأثمنة مناسبة والعرض يفوق الطلب.
ولايوجد شيء يخلو من فساد وغش بدءا من عمليات التجميل التي صارت موضة عند نجوم الفن، وعلية القوم،وفي هذا السياق هل سبق لك أن اشتريت بيضا من السوق ووجدته فاسدا ، ما ذا كان رد فعلك ؟
من الطبيعي مادمت كسرت بيضة واحدة ووجدتها فاسدة، فمن الطبيعي أن يكون جميع البيض في السلة الواحدة فاسدا.
لهذا ما هي الطريقة والوسيلة لكشف البيض الفاسد قبل شرائه ؟
فالطريقة القديمة كانت عبر العين المجردة..أما اليوم فلم تعد مجدية للتمييز بين البيض الفاسد والآخر الصالح، فالفساد غير من أساليبه وصار أشكالا وأنواعا، في البحر كما في البر والجو، وظهرت أشكال من الفساد الذكي على وزن المدن الذكية والهواتف الذكية، والفوضى العارمة.