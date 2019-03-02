كلام أبيض

البيضة والدجاجة – جليل وادي

من بين الظواهر المشخصة في مدارسنا الابتدائية الروح العدوانية اللفظية والجسدية التي ينطوي عليها سلوك كثير من تلامذتها ، وبهذا الصدد يشكو آباء كثيرون من أن ابناءهم تعلموا أثناء وجودهم في المدرسة ألفاظا سيئة وسلوكيات مشينة وأفعال عدائية لم تكن موجودة لديهم من قبل ، ويقولون : يندر ان يمر يوم من دون ان يروي لهم الأبناء قصص العراك بين الزملاء ، وهنا نتساءل : كيف ولم يحدث هذا ؟ ، بينما نريد لأبنائنا ان يكتسبوا الأخلاق الحميدة من المدرسة ، ولاسيما ان التربية في المدرسة تجري على وفق اجراءات منهجية ، بينما التربية داخل الاسرة تحدث بطريقة عشوائية وغير منتظمة ، وغالبا ما تفشل بسبب ان الآباء غير مؤهلين لذلك ، ان دعوة الاسرة ليكون لها دور في التربية مرهون بالاسرة المتنورة التي تتوافر على حصيلة علمية وثقافية، لكن يغدو ذلك مستحيلا من أبوين اميين .

في بحث أعده الاستاذ الدكتور محمود محمد سلمان استاذ علم الاجتماع بجامعة ديالى عن الألفاظ غير السليمة التي رصدها الآباء والتي لم يكن للأبناء معرفة بها قبل دخولهم المدرسة ، تبين له ان الدروس الشاغرة تقف وراء ذلك ، اذ اتسعت مساحة الوقت التي يتفاعل بها الطلبة فيما بينهم ، معنى ذلك ان المدرسة بدروسها الشاغرة تحولت الى وسيط ناقل للسلوكيات العدوانية والألفاظ القبيحة بين الطلبة الذين تتفاوت أسرهم بمستواها الثقافي ، وبذلك يُفترض القضاء على الدروس الشاغرة تماما ، وألا تتيح المدرسة للتلميذ سوى الاستراحة المحددة بين الدروس ، بينما نجد ان بعض ادارات المدارس لم تفكر بتداعيات الدروس الشاغرة .

أهتم بما يجري في مدارسنا الابتدائية أكثر من اهتمامي بما يحدث في الجامعات ، فهذه مرحلة خطيرة وتقتضي عناية فائقة ، ففيها تتشكل شخصية التلاميذ وتأثيراتها بالغة في نفوسهم وعقولهم حتى وصولهم للجامعة . وفي الوقت الذي يشكو فيه أساتذة الجامعة من تراجع مستويات الطلبة العلمية والثقافية ، صاروا يشكون أيضا من سلوكياتهم ، وانهم لم يحصلوا من مراحلهم الدراسية السابقة على ما يكفي من التربية ، فضلا عن انتقادات لاذعة بهذا الشأن ، ولم يقف المسؤولون في التربية والتعليم صامتين ازاء هذه الانتقادات ، بل ردوا الصاع صاعين كما يقال في أمثالنا بتأكيدهم ان العناصر التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية هي من مخرجات الجامعة ، واذا كان هناك خلل ، فان الجامعة تتحمل جانبا منه ، فهي التي زودت مديريات التربية بالوثائق التي تثبت أهلية هذه المخرجات . وبالتالي صارت القضية بين وزارتي التربية والتعليم العالي شبيهة بحكاية البيضة والدجاجة ، واي منهما أسبق من الأخرى .

ومع اني أضم صوتي للفريقين ، بأنهما يتحملان مسؤولية هذا التراجع ، وان التعليم الأولي والعالي عبارة عن منظومة متكاملة ، والسبيل الأمثل ان تكون للأثنين ادارة واحدة .

واذا كان من المتعذر إلقاء اللوم على طرف بعينه وتبرئة الآخر ، لكن بالإمكان لفت النظر الى بعض الاجراءات الخاطئة او الجوانب المهملة في كل منهما ، وكثيرا ما تحضرني وانا اتحدث عن مدارسنا اهمال اداراتها لأربعة أشياء مع ما لها من أهمية باالغة، منها اهمال المكتبة المدرسية ، فلم نسمع من أبنائنا ان أحد المعلمين قد إصطحبهم الى مكتبة المدرسة ، ويبدو انها صارت خارج تفكير ادارات المدارس ، بينما التحول في شخصية أي تلميذ تبدأ بصدمة قد تكون المكتبة مكانها ، وهذا ما حدث لكثير من الشخصيات المرموقة بفعل عنوان او عبارة وغيرها ، واذا بهم أسماء لامعة في سماء الثقافة العراقية ، او باحثون مرموقون في المراكز العلمية ، فالمكتبة ليس لها وجود في الكثير من مدارسنا ، وان وجدت فليس فيها شيئ جديد من الاصدارات ، بل ليس لها مكان محترم ولافت ، فلربما يدفع الفضول التلميذ لزيارتها ، كما لم أسمع من معارفي في ادارات المدارس ان جاءهم توجيه من الجهات العليا بالاهتمام بالمكتبة ، أما الاهمالات الثلاثة المتبقية للمدرسة ، فسأحدثكم عنها في مقال لاحق .

ديالى