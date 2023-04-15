البيشمرگة تعتلي الصدارة وأربيل تفوز على الشرطة في دوري الطائرة

بغداد- الزمان

حقق فريق البيشمرگة، فوزاً مهماً على غاز الجنوب بثلاثة أشواط دون رد، ليقفز إلى المركز الأول بعد خسارة الوصيف فريق الشرطة أمام أربيل اليوم في ختام التجمع الثاني من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة الذي تحتضنه قاعة البيشمرگة في السليمانية.وتمكن فريق البيشمرگة من حسم الأشواط الثلاثة لصالحه وتحقيقه فوزا مستحقاً على غاز الجنوب بثلاثة أشواط دون رد وبواقع 25-20-27 – 25 – 26-24.كما تمكن اربيل من تسجيل أول فوز له في هذا التجمع على حساب الشرطة بثلاثة أشواط لأثنين كانت على النحو الآتي 25-22-14-25 – 21-25 – 25-23 – 17-15.ويتصدر فريق البيشمرگة لائحة الترتيب يليه فريق غاز الجنوب في المركز الثاني ثم الشرطة ثالثاً وأربيل في المركز الرابع.