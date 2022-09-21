البيشمركة والدفاع الأمريكية توقّعان مذكرة تعاون وتنسيق عسكري

اربيل – فريد حسن

وقعت وزارتي البيشمركة في حكومة اقليم كردستان ،والدفاع الامريكية ،مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق العسكري المشترك،فيما أكد رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق تام من أجل حفظ أمن واستقرار العراق.واشار خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم ، التي جرت تحت إشرافه وبحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ووفدا أمريكي برئاسة مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر ،الى (بطولات البيشمركة في الحرب على الإرهاب ،مسلطاً الضوء على دعم أمريكا والتحالف الدولي للعراق والاقليم ضد داعش)، مشددا على (التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش في التصدي لأخطار الإرهاب، وأثنى على دور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي). كما استقبل رئيس حكومة الاقليم ،وفدا من وزارة الدفاع الامريكية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن دعم البيشمركة والتنسيق العسكري. وذكر البيان ان (البارزاني، استقبل والاندر، وتباحث الجانبين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم وأمريكا، ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع حول مواصلة دعم البيشمركة والتنسيق العسكري والأمني)،

واثنى البارزاني على (الدعم الأمريكي لقوات البيشمركة، ولا سيما في التصدي للإرهاب وداعش)، واشار الى (الأهمية التي تحملها مذكرة التفاهم بين الجانبين)، معبراً عن (رغبة حكومة الاقليم في النهوض بالعلاقات الشاملة مع الولايات المتحدة). في غضون ،ذلك هنأ رئيس الاقليم ، اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان بذكرى التأسيس الثانية والخمسين. وقال في بيان امس انه (في الذكرى الثانية لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان، أتقدم بالتهاني إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد،وأرجو لهم النجاح)، واضاف (ننظرفي هذه الذكرى ،بتقدير وامتنان إلى نضال وكفاح اتحاد العلماء في جميع مراحل الثورة والحرية ونحيي الأرواح الطاهرة لشهداء اتحاد العلماء، ونثمن عالياً دور ومكانة وتأثير الاتحاد في المجتمع الكردستاني ،ولاسيما في تنمية التعايش والتسامح ومواجهة التطرف).