البيت الثقافي‮ ‬يشارك في‮ ‬أمسية حول نمو المصارف الإسلامية

شارك مدير البيت الثقافي‮ ‬في‮ ‬محافظة النجف في‮ ‬الأمسية الإقتصادية‮ ‬التي‮ ‬أقامها مجلس آل محي‮ ‬الدين الثقافي‮ ‬في‮ ‬المحافظة‮ ‬،‮ ‬و كانت بعنوان‮ ” ‬نمو المصارف الإسلامية و التمويل الإسلامي‮ ‬في‮ ‬العالم‮” ‬و حاضر فيها أستاذ علم المصارف في‮ ‬لندن أ‮ . ‬د‮ . ‬كاظم جواد شبر و أوضح شبر أن هناك قرابة‮ ‬520 مصرف إسلامي‮ ‬في‮ ‬العالم و تكثر في‮ ‬إيران و السعودية و ماليزيا ثم الكويت و البحرين و بنغلاديش و تركيا و أندونيسيا‮ ‬،‮ ‬و هناك أربعة مصارف اسلامية في‮ ‬بريطانيا‮) .‬

مضيف‮: ‬أن‮( ‬هناك عدة طرق بديلة عن الربا و المعاملات المحرمة‮ ‬،‮ ‬مثل المضاربة و المرابحة و الإجارة‮ ‬،‮ ‬و بحسب وكالة رويترز إن الصناديق الإسثمارية الإسلامية نمت بنسبة‮ ‬300 % خلال العشر سنوات الأخيرة‮ ‬،‮ ‬و تشمل الخدمات الإستثمارية و الخدمية لمساعدة الآخرين‮ .‬

يشار إلى أن‮ (‬البيت الثقافي‮ ‬النجفي‮ ‬على تواصل مع المجالس الثقافية في‮ ‬المحافظة‮). ‬

‮{ ‬سعدون الجابري‮ ‬