البيت الثقافي يشارك في أمسية حول نمو المصارف الإسلامية
شارك مدير البيت الثقافي في محافظة النجف في الأمسية الإقتصادية التي أقامها مجلس آل محي الدين الثقافي في المحافظة ، و كانت بعنوان ” نمو المصارف الإسلامية و التمويل الإسلامي في العالم” و حاضر فيها أستاذ علم المصارف في لندن أ . د . كاظم جواد شبر و أوضح شبر أن هناك قرابة 520 مصرف إسلامي في العالم و تكثر في إيران و السعودية و ماليزيا ثم الكويت و البحرين و بنغلاديش و تركيا و أندونيسيا ، و هناك أربعة مصارف اسلامية في بريطانيا) .
مضيف: أن( هناك عدة طرق بديلة عن الربا و المعاملات المحرمة ، مثل المضاربة و المرابحة و الإجارة ، و بحسب وكالة رويترز إن الصناديق الإسثمارية الإسلامية نمت بنسبة 300 % خلال العشر سنوات الأخيرة ، و تشمل الخدمات الإستثمارية و الخدمية لمساعدة الآخرين .
يشار إلى أن (البيت الثقافي النجفي على تواصل مع المجالس الثقافية في المحافظة).
{ سعدون الجابري