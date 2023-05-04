البيت الأبيض يتهم الكرملين بالكذب حول الدور الأميركي في الهجوم بمسيرات

واشنطن, 4-5-2023 (أ ف ب) – أكد متحدث باسم البيت الابيض الخميس أن الكرملين “يكذب” حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية على الكرملين أعلنت موسكو إحباطه الاربعاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي لقناة ام اس ان بي سي “لا علاقة لنا بهذه القضية”، متهما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه “يكذب بكل وضوح وبساطة”.

وتتهم روسيا أوكرانيا بشنّ “هجوم إرهابي” استهدف بطائرتين مسيّرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في حين تنفي كييف أيّ ضلوع فيه.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق إنّ “القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تُتّخذ في كييف، بل في واشنطن. كييف تنفّذ فحسب ما يُطلب منها”.

وكرر كيربي في مقابلته مع قناة “ام اس ان بي سي” الأربعاء أن واشنطن لا تؤيد ولا تتغاضى عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا خارج حدودها.

وأضاف “كنا واضحين معهم علنا وعلى انفراد بأننا لا نشجعهم ولا نسمح لهم بشن هجمات خارج أوكرانيا”.