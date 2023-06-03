البيئة تقود حملة لتنظيف ضفاف دجلة

بغداد – فائز جواد

دائرةُ التوعية والإعلامُ البيئي بالتعاونِ مع أمانةُ بغداد وسفراءُ النظافةِ وجمعيةُ الهلالِ الاحمر وحشدٌ من المتطوعين، حملةً لرفعِ اطنانٍ من الانقاض والنفايات في ضفافِ نهر دجلة بمنطقة الجادرية ، إضافةً إلى حملاتٍ توعويةٍ لأصحابِ المقاهي والمطاعمِ المنتشرةِ والمحاذية لضفة النهر . وقالَ الوكيلُ الفني لوزارةِ البيئة جاسم الفلاحي ان (هذهِ المبادرة تأتي ضمنَ فعالياتٍ كثيرةٍ تنفذها دائرةُ التوعية والإعلامُ البيئي وشعبُ الاعلامِ في المحافظات تحتَ عنوان أنقذوا نهري دجلة والفرات من التلوث، وجسدت الحملةُ العملَ المشترك بين وزارةُ البيئة وأمانةُ بغداد / دائرةُ العلاقاتِ والإعلام ودوائرُ البلديةِ ، بالاضافهِ الى فرق جمعيةِ الهلال الأحمر ، ومتطوعي سُفراءِ النظافة، وهذا يدلُ على الحسِّ الوطني العالي والحرصَ والرغبةَ لتلكَ الجهاتِ لتعزيزَ الوعي البيئي والمفاهيم البيئية). من جهتهِ أكدَّ مديرُ عام دائرةُ التوعيةِ والإعلامِ البيئي امير علي الحسون انَّ (وزارةَ البيئة تنفذُ حملات التوعيةِ ولااعلام لمواجهةِ اثار التغيراتِ المناخية، والانتقالِ نحوَ الاستدامةِ الخضراء واستمرارِ الحملة في بغداد والمحافظات سيما وانَّ شعارَ الأممِ المتحدةِ لهذا العام هو مشاركةُ الجميعِ للتخلصِ من استخدامِ الموادِ البلاستيكية)، وأضاف (نأملُ من كلِ الجهات ذاتَ العلاقة أن تحذو حذوَ ماتضمنتهُ الرسالاتَ التوعوية والإعلامية التي توجهها وزارةُ البيئة).