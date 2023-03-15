البوابة تحصد 3 جوائز بمهرجان شباب الجنوب

بغداد – ياسين ياس

حصدت مسرحية البوابة (كيت) ثلاث جوائز في مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب بجمهورية مصر العربية .. حيث توزعت الجوائز كالآتي جائزة أفضل سينوغرافيا وجائزة الاخراج وجائزة لجنة التحكيم كأفضل عمل وأفضل أداء جماعي .. المسرحية من تأليف واخراج حليم هاتف ومساعد المخرج مهند العميدي وأداء مجموعة من شباب الديوانية سيف الدين و نوفل خالد وحيدر حليم وزياد موسى ومحمد سلمان.

وفي السياق استقبل قيب الفنانين العراقيين جبار جودي فريق المســــرحية مباركا لـــهم الفوز مؤكدا عــــــلى استمرار دعمه لكل مـــــن يرفــــــــع راية العراق ويجعلها خفاقة في سماء العطاء الإبداعي.