شنكالي يشكّك بقدرة الحكومة على إحتواء أزمة العملة

البنك المركزي يستجيب لمقترح كسر إرتفاع الدولار

بغداد – قصي منذر

استجاب البنك المركزي ،لمقترح نشرته جريدة (الزمان) قبل ايام ،يتضمن دعوة الى كسر ارتفاع الدولار في الاسواق من خلال تخويل المصارف ،بصرف العملة للمواطنين وفق بطاقات السفر خارج البلاد. وقال الكاتب حسين فوزي ،في مقال يحمل عنوان شكرأ لـ (الزمان ) جاء فيه (استجاب البنك المركزي لمقترحي المنشور بالجريدة يوم الثلاثاء الماضي الذي يحمل عنوانا ،أنذل يا دينار إلى أن تعمل المنصة،دعوت فيه إلى كسر تعالي الدولار على الدينار وعدم وضعه في متناول المواطنين، في ما المجال مفتوح للأغنياء والمضاربين في الحصول على ملايين الدولارات بأعذار متنوعة لاعلاقة لها بخدمة المواطنين والوطن)، واضاف (لقد طالبت بتخويل البنك المركزي ،للمصارف بصرف الدولار للمواطنين وفق بطاقة سفرهم إلى خارج العراق، وبحسب ضوابط كان معمولاً بها سابقا)، واشار الى انه (مؤمن أن الزمان ستظل مهنية وأكثر وعياً في تبني أية مطالب مشروعة لخدمة المواطنين ومعالجة الأزمات التي تواجه المواطنين والوطن، وأية أراء بناء في هذا المضمار). وكان البنك ، قد اطلق حزمة من الإجراءات لتحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار.وقال بيان ان (الاجراءات تمثلت بالسماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي،مع تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف المحلية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى)، واضاف انه (تم فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر العلاج والحج العمرة والدراسة وغيرها، على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية)، وتابع انه (سيتم تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد ،حامل البطاقة التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر 1465 دينارا للدولار بدلاً من 1470 دينارا للدولار). وكان مصرف الرافدين قد اعلن عن فتح فروع جديدة لبيع عملة الدولار للمواطنين قريباً. وقال بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس انه (على المواطنين إصدار بطاقات الماستر كارد وتقديم الوثائق والمستمسكات الرسمية وهي هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر وبطاقة السكن ورقم هاتف موبايل فعال، لغرض منح البطاقة وبيع الدولار لهم). واكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في وقت سابق ،ان الحكومة لم تجد حلا لارتفاع العملة. وقال في تغريدة على توتير ان (حكومة ائتلاف ادارة الدولة برئاسة محمد شياع السوداني حتى اللحظة لم تجد حلا لمشكلة ارتفاع الدولار الذي وصل الى 1541 دينار لكل دولار)، وتسائل شنكالي (اين محافظ البنك المركزي الذي جرى اختياره افضل شخصية مالية في استفتاء اجري مؤخرا،هو العاجز عن تقديم اي فكرة او حل لخفض الدولار) على حد قوله.