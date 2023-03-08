لاجئو باسرما السوري في أربيل يطالبون عودة المنظمات الدولية لإغاثتهم

البنك المركزي وتمكين يطلقان حملة الإغاثة للنازحين

اربيل – أمجاد ناصر

نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية التي يعيشها اللاجئين السوريين و النازحين العراقيين في مخيمات اقليم كردستان العراق، أستجاب البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية من خلال صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين ) ، بتقديم المساعدات الاغاثية لهم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة البرزاني الخيرية فضلا الى تجهيز المدارس بالمقاعد الدراسية لتخفيف العبء عن كاهلهم .

وقال عمر ربيع مسؤول اعلام رابطة المصارف العراقية انه (من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى مؤسسة البرزاني الخيرية بما تحتاجه العائلات النازحة واللاجئة في مخيمات اقليم كردستان العراق ، اطلق البنك المركزي العراقي عبر صندوق المبادرات المجتمعية تمكين، الممول من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية حملة لإغاثة النازحين واللاجئين ، وتضمنت المرحلة الاولى تجهيز المدارس بالمقاعد المدرسية و توزيع المساعدات الاغاثية التي شملت المواد الغذائية والبطانيات ومواد التنظيف والمواد الصحية على الاخوة اللاجئين من اشقائنا السوريين في مخيم باسرما في مدينة شقلاوة ضمن محافظة اربيل من اجل التخفيف بعض عن معاناتهم).مضيفا ان (مراحلة اخرى سوف تشمل جميع المخيمات في محافظات الاقليم وخارجه خاصة في شهر رمضان الكريم ، لان صندوق تمكين لمبادرات المجتمعية لديه العديد من الاعمال المماثلة في عموم العراق ومن اهمها اعادة تاهيل شارع المتنبي و ساحة الفردوس و ساحة الحسنين والكنائس في بغداد والبصرة ومعبد لالش و بارك شار في اربيل ، كما هنالك مبادرات للتدريب المهني وبرامج تخص سوق العمل).

متطلبات رئيسة

وأكد فيصل شيخو لاجئ سوري وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (توجد اكثر من 450 عائلة سورية تسكن في هذا المخيم واغلبها من كبار السن والنساء والاطفال والمرضى ، ومن الصعب الحصول على عمل في المدينة ، وان حصل اكثر من نصف ما نتقاضاها من اجور يذهب الى اجرة السيارات (التكسي ) ذهابا وايابا وما يتبقى الا شيء ضئيل لا يسد المتطلبات الرئيسة للعائلة ، و نحن نطالب المنظمات الدولية التي كانت تقوم بحملات مستمرة بتوزيع المواد الغذائية والصحية وتقديم الدواء والعلاج في بداية وصولنا الى مخيمات اقليم كردستان العراق في عام 2013 بالعودة الى المخيمات لتدني ظروفنا المعيشية والصحية والاقتصادية التي يرثى لها .

كما طالب والد الطفلة نارفين علوان المصابة بتشوه بالعمود الفقري : لدي طفلة عمرها 13 سنة و تحتاج الى عملية تكلفتها اكثر من 30 مليون دينار عراقي وانا اعمل بائع في محل خضروات ومن المستحيل استطيع ان اجمع هذا المبلغ الخيالي بالنسبة لشخص بمثل ظروفي خاصة لديها مراجعة كل شهرين للدكتور لتغير الجهاز الخارجي المربوط على ظهرها وهذا ايضا مكلف ، وهناك العديد من المصابين بالامراض في المخيم يحتاجون الى الرعاية الطبية واجراء العمليات و نتمنى وصول المنظمات الانسانية الدولية الى المخيمات والقيام بعملهم الانساني الذي يعملون بأسمه).