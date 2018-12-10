جلسات علمية تناقش الدور التنموي وتحفيز القطاع الخاص

البنك المركزي العراقي يعقد مؤتمره العلمي بحضور عربي – بغداد – الزمان

اقيم امس في بغداد المؤتمر العلمي السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي بحضور واسع للخبراء والمستشارين الاقتصاديين والماليين من داخل العراق وخارجه. وقال مصدر لـ (الزمان) امس (ان المؤتمر اقيم امس في قاعة الزوراء بفندق الرشيد تحت شعار الدور التنموي للبنك المركزي العراقي المعطيات والاتجاهات). واضاف ان منهاج المؤتمر تضمن اربع جلسات فضلا عن كلمات البنك والكلمة الافتتاحية. وقد تحدث في الجلسة الاولى التي تناولت العلاقة بين السياستين النقدية والمالية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومحافظ البنك المركزي على محسن العلاق ومستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح ومستشار رئيس البرلمان المالي همام الشماع)، فيما تحدث في الجلسة الثانية التي تناولت (دور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص – تجارب دولية) كل من محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز ورئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق يارا سالم وممثل اتحاد المصارف العربية رجاء كموني). وقال المصدر (ان الجلسة الثالثة التي تناولت البعد التنموي للسياسة النقدية في العراق تحدث فيها كل من مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي ومدير عام دائرة العمليات المالية وادارة الدين في البنك محمود داغر والمدير التنفيذي لشركة كي بي ام جي حاتم القواسمة والتدريسية في الجامعة المستنصرية وحيدة جبر خلف ومندوب شركة المستشار والمدرب المهني خليل الشماع وقد ادارها المدير العام في البنك المركزي احسان شمران الياسري).

إصلاح مالي

واقام قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الادارة والاقتصاد بالجامعة العراقية ندوة علمية بعنوان (الاصلاح المالي والنقدي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق) وذلك يوم الثلاثاء المقبل. ويشارك في الندوة بحسب دعوة تلقتها (الزمان) عبر فايبر امس الدكتور مظهر محمد صالح في محاضرة بعنوان (تبدل توجهات السياسة النقدية في العراق) والخبير وليد عيدي بمحاضرة عنوانها (البنك المركزي وتطور دوره في تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي) والدكتور كريم سالم بمحاضرة عنوانها (الاصلاح الضريبي بين الاجراءات المجتزأة والرؤية الشاملة) والمدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام بمحاضرة عنوانها (استراتيجية تطوير الاستثمار في الاوراق المالية) والخبير سمير النصيري بمحاضرة عنوانها (القطاع المصرفي ودوره في الاصلاح والاستقرار الاقتصادي). والكلية المذكورة تأسست العام 2009 تماشيا مع خطة الجامعة في التوسع في استيعاب مخرجات التعليم المتنامية والمتزايدة وبدات بقسمين فقط هما ادارة الاعمال والعلوم المالية والمصرفية ثم استحدثت قسم المحاسبة عام 2010 – 2011. الى ذلك تقيم الجامعة التقنية الجنوبية الكلية التقنية الادارية بالبصرة المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمدة من 18 – 19 كانون الاول الجاري بالمشاركة مع جمعية رجال الاعمال الاردنية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المؤتمر يعقد تحت عنوان رأس المال البشري في عصر المعرفة). ضمن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي دأبت الكلية على عقدها بمشاركة باحثين اردنيين وعرب والدول الاقليمية. ويهدف المؤتمر (لطرح افكار منظمات الاعمال والباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا ونتاجاتهم البحثية وعرض اهم المشكلات والتحديات التي تواجه ادارة الموارد البشرية حاضرا ومستقبلا والعمل على وضع المقترحات والحلول الملائمة لها للاستفادة من التطورات الهائلة في عصر المعرفة وبتوظيف الخبرات المتراكمة والمتنوعة في الاردن والاقليم والعالم). اما محاور المؤتمر فتشمل استراتيجيات الموارد البشرية وتطوير وتنمية الموارد وتجارب وقصص نجاح عربية وعالمية والتمكين في منظمات الاعمال والريادة والابداع.