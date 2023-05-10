إستعدادات لإستقبال المسافرين في صالة سامراء

البنك الدولي يتعهَّد بدعم مشاريع النقل الإستراتيجية

بغداد – خلود محمد

قدَّم البنك الدولي الخطط المستقبلية، لدعم مشاريع النقل الاستراتيجية والخدمية، لاسيما مشاريع السكك الحديد والمشاريع المهمة، الى جانب توظيف الخبرات والتسهيلات لإنجازها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، بحث مع وفد من البنك الدولي، بحضور مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد في الوزارة، يونس خالد، كيفية دعم البنك للوزارة خصوصاً مشاريع السكك الحديد وتطوير العمل المؤسساتي في الوزارة)، مبيناً ان (الاجتماع استعرض إمكانية تقديم الدعم لمشروع طريق التنمية، وتهئية جميع مستلزمات المشروع، بإعتباره شريان الحياة الاقتصادية للعراق بالمستقبل).

واطلع السعداوي، ضمن سلسلة جولاته الميدانية للمشاريع الاستراتيجية للوزارة، على العمل في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة. وذكر بيان امس ان (الوزير شدد على استكمال مراحل العمل في المشروع، وفق التوقيتات المحددة، وتسريع العمل)، واوضح ان (ميناء الفاو سيكون داعماً كبيراً لخزينة الدولة عبر تتطوير الواقع التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني الى جانب النفط)، منوهاً الى (الاهتمام برعاية رواتب العمال العراقيين في المشاريع ودعمهم معنوياً ومادياً، ومعالجة اي معوقات تعرقل سير الانجاز وفق الخطط المرسومة، واستناداً الى توجيهات الحكومة، وخدمة المصلحة العامة).

اتفاقية بازل

وشاركت الوزارة في وقت سابق، في اجتماع الأمانة العامة لشؤون الأرصاد الجوية 16 التابعة للجامعة العربية. وقال البيان ان (الوزارة شاركت في اجتماع 16 لإتفاقية بازل والاجتماع 11 لاتفاقية استكهولم وروتردام في جنيف)، واضاف ان (الاجتماع ركّز على ارصاد الطيران والمساحة الجوية وحالات الطقس التي تنذر بكوارث طبيعية مثل السيول والجفاف)، مشيراً الى (طرح مبادرات دولية للحفاظ على المساحات الخضراء والاستفادة من التجارب، والالتزام بالقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها سابقاً).

وبحثت سلطة الطيران المدني، التابعة الى النقل، مع وزارة الداخلية و القيادات الامنية المعنية في الوزارة، ديميوية تسهيل اجراءات السفر امام المواطنين.

وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (رئيس الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الاسدي، ناقش مع الداخلية، ديمومة الاجراءات الامنية المتعلقة بحماية المسافرين عبر التقنيات الامنية الحديثة، بعد افتتاح طريق المطار امام المسافر والسيارات الخاصة بهم، ومنح التسهيلات والاستثناءات للمرافقين مع المسافرين لكبار السن وذوي الحالات الانسانية الحرجة، بتوجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني).

وتستكمل الخطوط الجوية، إستعداداتها لإستقبال المسافرين في صالة سامراء داخل مطار بغداد. وقال البيان ان (الشركة العامة للخطوط الجوية في الوزارة، استكملت جميع الإستعدادات الفنية واللوجستية داخل صالة سامراء في مطار بغداد الدولي، تمهيداً لإفتتاحها امام المسافرين)، مضيفاً ان (الشركة ستباشر في تفعيل الصالة بعد إستحصال الموافقات الرسمية من قِبل إدارة المطار).

دخول الخدمة

وافصح مسؤول لجنة الإعمار في نينوى، عبد القادر الدخيل، عن احتمالية دخول مطار الموصل الخدمة مطلع العام المقبل. وقال الدخيل في تصريح تابعته (الزمان) ان (إعادة اعمار وتطوير مطار الموصل يشهد تقدماً كبيراً)، مشيراً الى ان (نسبة الانجاز وصلت الى اكثر من 60 بالمئة بعد تأهيل المدرج بالكامل مع توسيع المدرجات الخارجية).

وتابع ان (الفرق الهندسية في وزارة الاعمار والشركات التركية المُتعاقد معها تعمل بالسرعة الممكنة لإنجاز المطار وتفعيله في مطلع العام المقبل)، مؤكداً ان (الوزارة تعاقدت مع شركات اجنبية لتزويده بأجهزة حديثة ذات مواصفات عالية).

وقالت وزارة النقل، في كتاب، تعليقاً على تقرير نشرته (الزمان) في وقت سابق، حمل عنوان حركة المسافرين في مطار بغداد ستكون مرنة، ان (سلطة الطيران المدني هي جهة مستقلة ومرتبطة بمجلس الوزراء)، مبينة ان (اي تقصير يصدر من مطار بغداد او المطارات التابعة لها لايتعلق بالوزارة)، واضافت ان (الوزارة تقدم عبر الخطوط الجوية العراقية خدمات السفر، وتتولى الشركة العامة للملاحة الجوية خدمات الرقابة الجوية وتنظيم حركة الطيران)، مشيرة الى ان (الوزير شدّد على تطوير وتقديم افضل الخدمات على متن الناقل الوطني، والالتزام بالتوقيتات المحددة للرحلات، وتوفير جميع وسائل الراحة للمسافرين).