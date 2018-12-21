البندق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬الزهايمر‭ ‬والخضروات‭ ‬تزيل‭ ‬دهون‭ ‬الكبد‭ ‬

برلين -واشنطن -الزمان
ذكر بحث جديد أن إضافة البندق إلى النظام الغذائي اليومي قد يفيد الصحة على المدى الطويل.
ووجدت الدراسة الجديدة - التي أجراها «معهد لينوس بولينج « في جامعة ولاية أوريجون في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة التغذية - أن كبار السن الذين أضافوا البندق إلى نظامهم الغذائي لمدة 16 أسبوعًا قد حسّنوا بشكل كبير مستويات اثنين من المغذيات الدقيقة الرئيسية.
وأظهرت النتائج زيادة تركيزات المغنيسيوم في الدم وارتفاع مستويات فيتامين «هـ» في البول بين الأكبر سنا وهو ما سيساهم بشكل كبير في وقايتهم من الأمراض المزمنة، حيث تلعب مستويات غير كافية من الفيتامينات والمعادن دورا هاما، في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وأمراض الكبد والسرطان. وذكر الباحثون أن الهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كان استهلاك البندق اليومي من قبل كبار السن الأصحاء لمدة 16 أسبوعًا يحسن المؤشرات الحيوية لحالة المغذيات الدقيقة، وخاصة فيتامين «ه» والمغنيسيوم. واستهلك المشاركون بما فيهم النساء البندق لمدة 16 أسبوعًا، وتم أخذ عينات الدم والبول والتدابير الأنثروبومورفية في بداية ونهاية التدخل لتحديد تراكيز البلازما والمصل من المغنيسيوم والدهون والجلوكوز والأنسولين وبروتين «ج « التفاعلي عالي الحساسية مع مستقلبات فيتامين «ه» البولية والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى تم قياسها من قبل فحص انتشار الخلايا الليمفاوية. وأفادت دراسة جديدة بأن استهلاك كميات كبيرة من الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن تساعد في تقليل تراكم الدهون على الكبد. وكشفت الدراسة التي أجراها «معهد كارولينسكا» في السويد عن أن تناول كميات وفيرة من النيترات غير العضوية، والتي تتواجد بشكل طبيعي في العديد من الخضراوات خاصة الورقية، تعمل على تقليل تراكم الدهون في الكبد. وقال الدكتور»ماتياس كارشتروم»، الأستاذ في «معهد كارولينسكا»:» عندما أدرجنا عنصر النيترات في الأنظمة الغذائية للفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي عالي الدهون والسكريات، لاحظنا تراكم نسب أقل من الدهون على الكبد.. وتم تأكيد نتائجنا باستخدام اثنتين من دراسات ثقافية الخلايا المختلفة في خلايا الكبد البشرية.
وأوضح «كارشتروم»، أنه بغض النظر عن انخفاض خطر التنكسي الدهني في الكبد، لاحظنا أيضا انخفاضا في ضغط الدم وتحسين في توازن الأنسولين والجلوكوز بين الفئران المصابة بمرض السكر.. وتابع:» نعتقد أن هذه الأمراض مرتبطة بآليات مشابهة، حيث يسبب الإجهاد التأكسدي في إشارات مؤكدة لأكسد النيتريك، مما يؤثر تأثيرا ضارا على وظائف القلب.