البندق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬الزهايمر‭ ‬والخضروات‭ ‬تزيل‭ ‬دهون‭ ‬الكبد‭ ‬

برلين‭ -‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬البندق‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬اليومي‭ ‬قد‭ ‬يفيد‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬‭-‬‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬لينوس‭ ‬بولينج‭ ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬أوريجون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ونشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬التغذية‭ ‬‭-‬‭ ‬أن‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬أضافوا‭ ‬البندق‭ ‬إلى‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬أسبوعًا‭ ‬قد‭ ‬حسّنوا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مستويات‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المغذيات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرئيسية‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬زيادة‭ ‬تركيزات‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬هـ‮»‬‭ ‬في‭ ‬البول‭ ‬بين‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وقايتهم‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬دورا‭ ‬هاما،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬ومرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬وأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬والسرطان‭. ‬وذكر‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬استهلاك‭ ‬البندق‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الأصحاء‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬أسبوعًا‭ ‬يحسن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬لحالة‭ ‬المغذيات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬ه‮»‬‭ ‬والمغنيسيوم‭. ‬واستهلك‭ ‬المشاركون‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬النساء‭ ‬البندق‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬أسبوعًا،‭ ‬وتم‭ ‬أخذ‭ ‬عينات‭ ‬الدم‭ ‬والبول‭ ‬والتدابير‭ ‬الأنثروبومورفية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ونهاية‭ ‬التدخل‭ ‬لتحديد‭ ‬تراكيز‭ ‬البلازما‭ ‬والمصل‭ ‬من‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬والدهون‭ ‬والجلوكوز‭ ‬والأنسولين‭ ‬وبروتين‭ ‬‮«‬ج‭ ‬‮«‬‭ ‬التفاعلي‭ ‬عالي‭ ‬الحساسية‭ ‬مع‭ ‬مستقلبات‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬ه‮»‬‭ ‬البولية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المغذيات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخرى‭ ‬تم‭ ‬قياسها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فحص‭ ‬انتشار‭ ‬الخلايا‭ ‬الليمفاوية‭. ‬وأفادت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬بأن‭ ‬استهلاك‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬الورقية‭ ‬الخضراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬على‭ ‬الكبد‭. ‬وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬كارولينسكا‮»‬‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬وفيرة‭ ‬من‭ ‬النيترات‭ ‬غير‭ ‬العضوية،‭ ‬والتي‭ ‬تتواجد‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬خاصة‭ ‬الورقية،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‮»‬ماتياس‭ ‬كارشتروم‮»‬،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬كارولينسكا‮»‬‭:‬‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬أدرجنا‭ ‬عنصر‭ ‬النيترات‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬للفئران‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تغذيتها‭ ‬بنظام‭ ‬غذائي‭ ‬عالي‭ ‬الدهون‭ ‬والسكريات،‭ ‬لاحظنا‭ ‬تراكم‭ ‬نسب‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬على‭ ‬الكبد‭.. ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬نتائجنا‭ ‬باستخدام‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬ثقافية‭ ‬الخلايا‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الكبد‭ ‬البشرية‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬كارشتروم‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬خطر‭ ‬التنكسي‭ ‬الدهني‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬لاحظنا‭ ‬أيضا‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وتحسين‭ ‬في‭ ‬توازن‭ ‬الأنسولين‭ ‬والجلوكوز‭ ‬بين‭ ‬الفئران‭ ‬المصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭.. ‬وتابع‭:‬‮»‬‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬مرتبطة‭ ‬بآليات‭ ‬مشابهة،‭ ‬حيث‭ ‬يسبب‭ ‬الإجهاد‭ ‬التأكسدي‭ ‬في‭ ‬إشارات‭ ‬مؤكدة‭ ‬لأكسد‭ ‬النيتريك،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬ضارا‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭.‬