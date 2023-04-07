البنتاغون يحقق حول تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

واشنطن‭- ‬مر‭ ‬سي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

تحاول‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬تسريب‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬تتناول‭ ‬تفاصيل‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬التسليح‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬نشرت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬إنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحافية‭ ‬بشأن‭ ‬رسائل‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والوزارة‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬المسألة‮»‬‭. ‬وتتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬العائدة‭ ‬لمطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأميركية،‭ ‬الوتيرة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ذخائر‭ ‬قاذفات‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬هيمارس‭ ‬والجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لتسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬والتدريبات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الغرب‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬الوثائق‭ ‬تبدو‭ ‬صحيحة‭ ‬لكن‭ ‬أدخلت‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬لعكس‭ ‬صورة‭ ‬أفضل‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الروسي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬الروسية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬بصدد‭ ‬تشكيل‭ ‬12‭ ‬لواء‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تسعة‭ ‬تدربها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتجهزها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭.‬