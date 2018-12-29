البكر في رأس السنة وأعياد الميلاد – حسن العلوي

عندما كنت في وكا الانباء العراقية استدعاني الرئيس احمد.حسن البكر وبادرني بالسؤال أين ستذهب في راس السنة؟ فاستغربت وظننت انه يحقق معي في امر ما.قلت لا اذهب لمكان لانه عيد اوربي فانفتحت اساريره وامرني بأن التقط اي خبر عن حادث مؤسف وقع في بلد.عربي اواسلامي وتقديمه لسيادته خلال هذا الاسبوع الذي يسبق الاعياد. ولم اكتشف السبب مع تاكيده ان هءا الطلب خاص به.

وصادف ان وقعت على خبر غرق زورق في اندنوسيا ادى لوفاة 17 شخصا فاصدرالرئيس قرارا باعلان الحداد العام في العراق مما يعني عدم.الاحتفال بالاعياد

وبمرور الوقت كان البكر يستدعيني

لكتابة خطاب او رسالة وصرت على ثقة ان ابغض ليلة تمر عليه هي ليلة الميلاد.

ولا اذكر انه كلفني بكتابةرسالة يوجهها لمواطنيه بهذه المناسبة.وربما فعل ذلك وكلف اديبا لاعداد كلمته .لكني اكرر اني لااتذكر شيئا.من هذا القبيل.