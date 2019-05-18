البطولة الرمضانية بكرة الصالات تنطلق في المستنصرية

بغداد – أمجد زين العابدين

انطلقت في القاعة المغلقة بالجامعة المستنصرية، منافسات البطولة الرمضانية الأولى بكرة القدم للصالات (للأساتذة)، والتي ينظمها قسم النشاطات الطلابية في رئاسة الجامعة المستنصرية، للفترة من 15-25/5/2019? وبمشاركة فرق تمثل ثمان جامعات حكومية وكلية أهلية يمثلون العاصمة بغداد. وحضر فعاليات افتتاح البطولة عميد كلية التربية الأساسية عامر ياس القيسي ومدير قسم النشاطات الطلابية في الجامعة المستنصرية د. احمد وليد عبد الرحمن، ورئيسة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية الأساسية امجاد عبد الحميد الماجد، حيث تضمنت فعاليات حفل الافتتاح، عزف النشيد الوطني، وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق، ليعلن الدكتور القيسي بعد ذلك، افتتاح البطولة بشكل رسمي، عبر تنفيذه لركلة البداية.

وانتهت مباريات اليوم الأول (المجموعة A ) من البطولة والتي قاد مبارياتها طاقم تحكيمي مؤلف من الحكم الدولي محمد سلمان والحكم الدولي واثق مدلل، بتحقيق فوز مستحق لأساتذة كلية التراث على فريق كلية بغداد للعلوم الاقتصادية بخمسة اهداف مقابل هدفين، وتمكن فريق كلية التراث من احراز هدفين في الشوط الأول من المباراة، بإمضاء اللاعب شعيب عبد المطلب، فيما احرز هدف كلية بغداد الوحيد اللاعب محمد إبراهيم، فيما شهد الشوط الثاني من المباراة احراز ثلاث اهداف لفريق التراث عن طريق شعيب عبد المطلب وساهر محمد (هدفين)، فيما جاء هدف فريق كلية بغداد الثاني عن طريق اللاعب علي عبد الحسين.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، تمكن فريق أساتذة جامعة بغداد من تحقيق فوز كبير على فريق أساتذة كلية النسور بنتيجة 10-3.

وسيلتقي في منافسات اليوم الأول من المجموعة B? والتي تستضيفها القاعة المغلقة لكلية التربية الأساسية، فريق كلية مدينة العلم بفريق كلية الامام الكاظم ع فيما ستجمع المباراة الثانية فريقا الجامعة التكنولوجية بالمستضيف المستنصرية