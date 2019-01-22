البطالة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬عند‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬44‭ ‬عاماً

لندن‭ – ‬الزمان

سجل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أرقاماً‭ ‬جيدة،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬البطالة‭ ‬وارتفاع‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية،‭ ‬وهي‭ ‬أرقام‭ ‬تخرق‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬المحيط‭ ‬ببريكست‭ ‬وبتباطؤ‭ ‬النمو‭.‬

وتبدو‭ ‬مؤشرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬4%‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬44‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاث‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الوطني‭. ‬وهذا‭ ‬المعدل‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬اقتصاديين‭ ‬تحدثت‭ ‬إليهم‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرغ،‭ ‬والذين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭ ‬سيظلّ‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬4,1%‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬التي‭ ‬ينخفض‭ ‬فيها‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭. ‬ولم‭ ‬يصل‭ ‬تعداد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬32,53‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭. ‬ووصلت‭ ‬نسبة‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬75,8%،‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تجميع‭ ‬هذه‭ ‬الإحصاءات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1971‭. ‬وسجلت‭ ‬بريطانيا‭ ‬141‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬صافية‭ ‬مقارنة‭ ‬بأواخر‭ ‬آب/أغسطس،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬توقعته‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرغ‭ ‬(87‭ ‬ألف)‭. ‬واعتبر‭ ‬هاورد‭ ‬آركر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬“إي‭ ‬واي”‭ ‬البريطانية‭ ‬للتوقعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬هو‭ ‬“أن‭ ‬الشركات‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خشيةً‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬الماهرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات”،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وكشف‭ ‬مكتب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬اليوم‭ ‬أرقاماً‭ ‬مشجعة‭ ‬بشأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الرواتب،‭ ‬التي‭ ‬زادت‭ ‬قيمتها‭ ‬بنسبة‭ ‬3,4%‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وهي‭ ‬وتيرة‭ ‬لم‭ ‬تعرفها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وأكثر‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬تباطأ‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬2,3%‭.‬

وترتفع‭ ‬الرواتب‭ ‬فيما‭ ‬يتراجع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬2%‭. ‬وبذلك،‭ ‬تكتسب‭ ‬الأسر‭ ‬قدرةً‭ ‬شرائية‭ ‬أقوى،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ارتفع‭ ‬الدخل‭ ‬الحقيقي‭ ‬بنسبة‭ ‬1,2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭.‬

‭-‬توقعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستحيلة؟‭-‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يلحظ‭ ‬بعض‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الرواتب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ضعيفاً‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وحذر‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬حقاً‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بآثار‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الأجور‭ ‬منذ‭ ‬200‭ ‬عام”،‭ ‬نتيجةً‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التقشف‭.‬

وقد‭ ‬تزيد‭ ‬أرقام‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬من‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاستهلاك‭ ‬محفزاً‭ ‬أساسياً‭ ‬له‭. ‬لكن،‭ ‬قد‭ ‬يحدّ‭ ‬الغموض‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬المحيط‭ ‬بشروط‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬استهلاكها،‭ ‬كما‭ ‬يجبر‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬مليا‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬باستثمار‭.‬

وترى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬“سي‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬آر”‭ ‬مارينا‭ ‬مينساه–أفواكوا‭ ‬أن‭ ‬“عدم‭ ‬اليقين‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأسر‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬ميلاً‭ ‬لادّخار‭ ‬فائض‭ ‬الدخل‭ ‬المتاح”‭.‬

وبيّن‭ ‬استطلاع‭ ‬لبنك‭ ‬إنكلترا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬اعتمادات‭ ‬المستهلك‭ ‬ستتباطأ‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بمستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وتحديداً‭ ‬بسبب‭ ‬وضع‭ ‬المصارف‭ ‬شروطاً‭ ‬أكثر‭ ‬صرامةً‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يحدد‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬بحذر‭ ‬توقعاتهم‭ ‬لعام‭ ‬2019،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتغير‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بريكست‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬تخشاه‭ ‬أوساط‭ ‬الأعمال،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طلاق‭ ‬سلس‭ ‬بين‭ ‬بروكسل‭ ‬ولندن،‭ ‬وهو‭ ‬حلّ‭ ‬يرادف‭ ‬تعزيز‭ ‬النشاط‭.‬

ورأى‭ ‬فريق‭ ‬مراقبين‭ ‬اقتصاديين‭ ‬مستقلين،‭ ‬استطلعت‭ ‬رأيهم‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة،‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬لعام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬سيكون‭ ‬1,5%،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬التي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬فيها‭ ‬1,3%‭.‬