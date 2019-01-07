البشير‭ ‬يرد‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬الموالية‭ ‬مع‭ ‬توقيف‭ ‬816‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬816‭ ‬شخصا‭ ‬خلال‭ ‬381‭ ‬تظاهرة‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬سودانية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الخرطوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمّع‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوداني‭.‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬تحرّكات‭ ‬احتجاجيّة‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأوّل/ديسمبر‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الخبز،‭ ‬لكنّها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضدّ‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬عنصرا‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬شخصا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السوداني‭ ‬أحمد‭ ‬بلال‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬(البرلمان)‭ ‬إن‭ ‬“جملة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬بلغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬381،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬816‭ ‬شخصا”‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يُكشف‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭. ‬وقال‭ ‬عثمان‭ ‬إنه‭ ‬“تمّ‭ ‬تدمير‭ ‬194‭ ‬سيارة‭ ‬بينها‭ ‬15‭ ‬تخص‭ ‬منظمات‭ ‬دولية”‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬و”تم‭ ‬إحراق‭ ‬118‭ ‬مقرا‭ ‬حكوميا‭ ‬وحزبيا،‭ ‬18‭ ‬منها‭ ‬مقار‭ ‬للشرطة”‭. ‬واتهم‭ ‬أشخاصا‭ ‬لم‭ ‬يسمهم‭ ‬باستغلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬السلمية‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬نهب‭. ‬وأضاف‭ ‬“الأوضاع‭ ‬هادئة‭ ‬ومستقرة‭ ‬بكل‭ ‬ولايات‭ ‬السودان”‭ ‬حاليا‭.‬واعتقل‭ ‬عناصر‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬ونشطاء‭ ‬وصحافيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التظاهرات‭.‬

ويواجه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السوداني‭ ‬صعوبات‭ ‬خصوصاً‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبيّة‭ ‬وارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التضخّم،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬2017‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مفروضاً‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭.‬

وتراجعت‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬السوداني‭ ‬جرّاء‭ ‬شحّ‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبيّة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السودان‭ ‬المركزي،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التضخّم‭ ‬70‭ ‬بالمئة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬مدن‭ ‬عدّة‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬الخبز‭ ‬والوقود‭.‬

وقاد‭ ‬غالبية‭ ‬التظاهرات‭ ‬المعارضة‭ ‬للحكومة‭ ‬أطباء‭ ‬ومعلّمون‭ ‬ومهندسون،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬فرّقت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬تحرّكاتهم‭ ‬باستخدام‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

والإثنين،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬نظّم‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬النظام‭ ‬تجمعا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كسلا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬السودان،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭.‬

وقال‭ ‬محمدين‭ ‬عيسى‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬“جئنا‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬البشير‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬رئيسا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬بلدنا،‭ ‬والأمن‭ ‬مقدم‭ ‬على‭ ‬الطعام”،‭ ‬وتابع‭ ‬عيسى‭ ‬“دون‭ ‬أمن‭ ‬لن‭ ‬تستمتع‭ ‬بالطعام،‭ ‬ومشكلة‭ ‬الطعام‭ ‬ستحل‭ ‬قريبا”‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬حملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬“تقعد‭ ‬بس”‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬شعار‭ ‬المحتجين‭ ‬المطالبين‭ ‬بإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬“تسقط‭ ‬بس”‭.‬

كذلك‭ ‬نظّم‭ ‬مؤيدو‭ ‬البشير‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬وفيسبوك‭ ‬حملة‭ ‬لدعم‭ ‬تظاهرة‭ ‬كسلا‭. ‬وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الحاكم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الصديق‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬وعلى‭ ‬فيسبوك‭ ‬“كسلا‭ ‬الآن‭ ‬التفاف‭ ‬شعبي‭. ‬البلد‭ ‬آمن”،‭ ‬مرفقا‭ ‬تعليقه‭ ‬بصورة‭ ‬لتجمع‭ ‬كسلا‭. ‬وتنظّم‭ ‬السلطات‭ ‬الأربعاء‭ ‬تظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭. ‬ويحكم‭ ‬البشير‭ ‬البلاد‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬1989‭.‬