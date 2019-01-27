البشير‭ ‬يبلغ‭ ‬السيسي‭ ‬بتطورات‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وماكرون‭ ‬يطلب‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ ‬– مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬حسن‭ ‬البشير‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بوجود‭ ‬“منظمات‭ ‬سالبة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة”‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬مظاهرات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬بلاده‭. ‬وقال‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬تكرار‭ ‬تجارب‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭. ‬وأقر‭ ‬البشير‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬“مشكلة‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬ولكنها‭ ‬ليست‭ ‬بالحجم‭ ‬الذي‭ ‬يعكسه‭ ‬الإعلام‭ ‬وهناك‭ ‬محاولة‭ ‬استنساخ‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بنفس‭ ‬المواقف‭ ‬والشعارات”‭.‬

ووقعت‭ ‬رموز‭ ‬سياسية‭ ‬وحزبية‭ ‬عريضة‭ ‬تطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬السودانى‭ ‬باجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬حول‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬ضد‭ ‬المعارضين‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬واعطاء‭ ‬الحرية‭ ‬للشعب‭ ‬السودانى‭ ‬فى‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسيه‭ ‬مصرية‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬سوف‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصرى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬كما‭ ‬سيطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬السودانى‭ ‬الرئيس‭ ‬المصرى‭ ‬عن‭ ‬اخر‭ ‬تطورات‭ ‬الاوضاع‭ ‬الدخلية‭.‬فيما‭ ‬احتشد‭ ‬محتجون‭ ‬سودانيون‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أحيائهم‭ ‬وبعض‭ ‬الساحات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬ومدينة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬بعدما‭ ‬دعا‭ ‬تجمع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭.‬

‭ ‬و‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬محمود‭ ‬سفير‭ ‬السودان‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬البشير‭ ‬اطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬جهود‭ ‬السودان‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬فى‭ ‬افريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬فى‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬المصادر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثى‭ ‬يضم‭ ‬البشير‭ ‬والسيسى‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬اثناء‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬ملفات‭ ‬الارهاب‭ ‬والاوضاع‭ ‬فى‭ ‬القرن‭ ‬الافريقي

فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬الاحد‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬معبد‭ ‬أبو‭ ‬سمبل‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬الأثرية‭ ‬المصرية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة،‭.‬

وحطت‭ ‬طائرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬15،00‭ ‬(13،00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الآثار‭ ‬المصري‭ ‬خالد‭ ‬العناني‭ ‬ومدير‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاثار‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لوران‭ ‬بافاي‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬النادرة‭ ‬للرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬خارج‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إذ‭ ‬يركّز‭ ‬اهتمامه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تفجرت‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬تظاهرات‭ ‬حركة‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وسيزور‭ ‬ماكرون‭ ‬وزوجته‭ ‬معبد‭ ‬أبو‭ ‬سمبل‭ ‬بمحافظة‭ ‬أسوان‭ ‬الذي‭ ‬شيد‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬وتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بمرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬إنقاذه‭ ‬ونقله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬النيل‭ ‬بعد‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬العالي‭.‬

ومنذ‭ ‬شامبوليون،‭ ‬مؤسس‭ ‬علم‭ ‬المصريات‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬ظلت‭ ‬“الآثار‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العلاقات‭ ‬الفرنسية–المصرية”‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الزيارة‭.‬

ويسعى‭ ‬الفرنسيون‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬تشييده‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬وفي‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬القديم‭ ‬بميدان‭ ‬التحرير‭.‬

ويلتقى‭ ‬ماكرون‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬السيسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬“الشراكة‭ ‬الاستراتيجية”‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬الرئيسان‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثين‭ ‬اتفاقا‭ ‬بقيمة‭ ‬“مئات‭ ‬الملايين”‭ ‬من‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النقل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والصحة‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭.‬

وتدعم‭ ‬باريس‭ ‬مصر،‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الأكبر‭ ‬ديموغرافيا،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬لسجل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

ويرافق‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬قرابة‭ ‬خمسين‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬ووزيرة‭ ‬الجيوش‭ ‬فلورانس‭ ‬بارلي‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬اجرت‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬لوقف‭ ‬اى‭ ‬تصعيد‭ ‬محتمل‭ ‬بعد‭ ‬تسريب‭ ‬انباء‭ ‬للجانب‭ ‬المصرى‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربه‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬مشاكله‭ ‬الداخليه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬سوف‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬لبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصريهةعلى‭ ‬راسها‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه‭ ‬والتهدئة‭ ‬وترتيبات‭ ‬ادارة‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬المصرى‭ ‬ابلغ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬سوف‭ ‬يظل‭ ‬مفتوحا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬الحرس‭ ‬الرئاسى‭ ‬من‭ ‬المعبر‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬وظاة‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والذى‭ ‬يضر‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الاحتقان‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬انفجار‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بكل‭ ‬الاطراف‭ .‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬مصرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬سوف‭ ‬تنقل‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬اقتراحات‭ ‬السلطة‭ ‬وفتح‭ ‬باجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬حل‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومه‭ ‬فصائليه‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬فتح‭ ‬او‭ ‬حماس‭ ‬كبديل‭ ‬عن‭ ‬حكومه‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطنى‭ ‬التى‭ ‬ترفضها‭ ‬حماس‭ ‬وكشفعزام‭ ‬الاحمد‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬ان‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومه‭ ‬جديده‭ ‬سيكون‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبله‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬حماس‭ ‬حكومه‭ ‬التوافق‭ ‬الوطنى‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬حمسام‭ ‬بدران‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬مستعده‭ ‬للذهاب‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬شامله‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬نتائجها