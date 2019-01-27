البشير‭ ‬يبلغ‭ ‬السيسي‭ ‬بتطورات‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وماكرون‭ ‬يطلب‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
شدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أهمية التعاون الأمني مع مصر في ظل ما وصفه بوجود “منظمات سالبة تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة” بالتزامن مع استمرار مظاهرات الاحتجاج في بلاده. وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، التي وصلها في زيارة قصيرة الأحد، إن هناك محاولات لزعزعة الاستقرار في بلاده، من خلال محاولة تكرار تجارب الربيع العربي. وأقر البشير بأن هناك “مشكلة في بلاده ولكنها ليست بالحجم الذي يعكسه الإعلام وهناك محاولة استنساخ الربيع العربي في السودان بنفس المواقف والشعارات”.
ووقعت رموز سياسية وحزبية عريضة تطالب الرئيس السودانى باجراء تحقيقات حول الجرائم المرتكبة ضد المعارضين والافراج عن المعتقلين واعطاء الحرية للشعب السودانى فى تقرير مصيره ، فيما اكدت مصادر دبلوماسيه مصرية ان البشير سوف يبحث مع الرئيس المصرى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الارهاب كما سيطلع الرئيس السودانى الرئيس المصرى عن اخر تطورات الاوضاع الدخلية.فيما احتشد محتجون سودانيون في تجمعات الأحد في أحيائهم وبعض الساحات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين الى مزيد من التظاهرات المناهضة للحكومة.
و اكد عبد الحليم محمود سفير السودان فى القاهرة ان البشير اطلع الرئيس السيسى جهود السودان لتحقيق المصالحة فى افريقيا الوسطى بعد نجاحها فى تحقيق المصالحة فى جنوب السودان ولم تستبعد المصادر الدبلوماسية عقد اجتماع ثلاثى يضم البشير والسيسى ورئيس الوزراء الفرنسي ماكرون اثناء زيارته للقاهرة لبحث ملفات الارهاب والاوضاع فى القرن الافريقي
فيما بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر الاحد بالتوجه إلى معبد أبو سمبل جنوب البلاد وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة،.
وحطت طائرة الرئيس الفرنسي قرابة الساعة 15،00 (13،00 ت غ). وكان في استقباله وزير الآثار المصري خالد العناني ومدير المعهد الفرنسي للاثار في مصر لوران بافاي.
وتعد هذه الزيارة واحدة من التحركات النادرة للرئيس الفرنسي خارج بلاده خلال الآونة الأخيرة إذ يركّز اهتمامه منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية التي تفجرت مع انطلاق تظاهرات حركة “السترات الصفراء” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وسيزور ماكرون وزوجته معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان الذي شيد في عصر رمسيس الثاني وتم الاحتفال العام الماضي بمرور 50 عاما على إنقاذه ونقله من أجل حمايته من ارتفاع منسوب النيل بعد بناء السد العالي.
ومنذ شامبوليون، مؤسس علم المصريات في بداية القرن التاسع عشر، ظلت “الآثار المصرية في قلب العلاقات الفرنسية–المصرية” بحسب ما قال قصر الإليزيه قبل بدء الزيارة.
ويسعى الفرنسيون إلى المشاركة في المتحف المصري الكبير الذي يجري تشييده في موقع بالقرب من أهرامات الجيزة وفي عملية تجديد المتحف المصري القديم بميدان التحرير.
ويلتقى ماكرون الاثنين في القاهرة السيسي من أجل تعزيز “الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين.
ومن المقرر أن يوقع الرئيسان قرابة ثلاثين اتفاقا بقيمة “مئات الملايين” من اليورو في مجالات النقل الطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية.
وتدعم باريس مصر، البلد العربي الأكبر ديموغرافيا، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط على الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية لسجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان.
ويرافق ماكرون خلال هذه الزيارة قرابة خمسين رئيس شركة فرنسية اضافة الى خمسة من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي.
فيما كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصه ان مصر اجرت فى الساعات الاخيرة اتصالات مع اسرائيل وحماس لوقف اى تصعيد محتمل بعد تسريب انباء للجانب المصرى عن استعدادات اسرائيلية لتوجيه ضربه الى قطاع غزه للهروب من مشاكله الداخليه فى السياق ذاته كشفت مصادر فلسطينية النقاب ان وفداً من حركة حماس سوف يتوجه الى القاهرة خلال الايام القليلة القادمة لبحث عدد من الملفات مع المخابرات المصريهةعلى راسها ملف المصالحه والتهدئة وترتيبات ادارة معبر رفح وكشف مصدر بحركة حماس فى تصريحات خاصه ان الجانب المصرى ابلغ حركة حماس ان معبر رفح سوف يظل مفتوحا كما هو على الرغم من انسحاب الحرس الرئاسى من المعبر حتى لا تزيد مصر من وظاة الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يضر سكان القطاع فى المقام الاول ويزيد من حدة الاحتقان والتى يمكن ان تؤدى الى انفجار يلحق الضرر بكل الاطراف .
فيما كشف مصدر امنى مصرى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان المخابرات المصرية سوف تنقل الى حركة حماس اقتراحات السلطة وفتح باجراء انتخابات تشريعية بعد قرار ابو مازن حل المجلس التشريعى فضلا عن تشكيل حكومه فصائليه لا تشارك فيها فتح او حماس كبديل عن حكومه الوفاق الوطنى التى ترفضها حماس وكشفعزام الاحمد القيادى بحركة فتح ان تشكيل حكومه جديده سيكون خلال الاسابيع المقبله بعد رفض حماس حكومه التوافق الوطنى فى المقابل اكد حمسام بدران القيادى بحركة حماس ان الحركة مستعده للذهاب الى انتخابات شامله مع احترام نتائجها