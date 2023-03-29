المبادرات تتواصل في رحاب رمضان

البزّاز ينقل حال عائلتين من الموصل والبصرة إلى الأفضل

بغداد – ندى شوكت

تتواصل المبادرات الانسانية لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، في رحاب الشهر الفضيل،وامس الاول اغاث البزاز من خلال برنامج (على نياتكم ترزقون) الذي تقدمه قناة (الشرقية)، عائلة ابو يوسف من الموصل الذي يعيل 7 أطفال فضلا على زوجته ،ويعمل صباحا في بسطية لبيع الملح الصناعي الذي يستخدم في الدباغة والاسمدة ،مع العمل حارس في جملون قريب من مسكنه يقع في منطقة تجاوز وجدرانه من الجينكو والبلوك ويساعده في الحراسة ابنه يوسف ، حيث اوعز البزاز بمنح العائلة 10 ملايين دينار لتحسين وضعهم المعاشي ، فضلا على منحه دراجة نارية (ستوتة) لتكون مصدر رزق للعائلة. وقدم ابو يوسف شكره للبزاز مؤكدا (ان فعل الخير ليس بغريب عليه فهو ابو الفقراء) ،فيما قالت الزوجة انها (تشعروكأنها في حلم من شدة الفرحة). كما منح البزاز ،عائلة ام قاسم من البصرة 10 ملايين دينار لاعانتها في رعاية عائلتها التي تضم زوجاً اقعده مرض عضال واربعة اولاد وثلاث بنات ، والتي تعمل في تأمين قوت العائلة اليومي ،من خلال عملها بائعة خبر في منطقة الجمهورية بالبصرة، وشكرت العائلة مبادرة البزاز ،فيما اوضحت ام قاسم انها كانت تتمنى ان يوصلها فاعل خير الى البزاز و(الشرقية) والحمد لله تحققت الامنية.

وكان البزاز قد اغاث في اليومين الاولين من رمضان عائلتين ،الأولى من الاعظمية والثانية من الكاظمية ، اذ منح عائلة ابو فاروق من الاعظمية الذي يعمل في ورشة لتصليح الدراجات ويسكن في شقة ايجار مع عائلته المكونة من ثلاثة اولاد وابنة ، فضلا على الزوجة مبلغ ستين مليون دينار لتلبية احتياجاتهم المعيشية .كما منح عائلة ابو محمد من الكاظمية الذي يعمل في احد مقاهي منطقة النعش خانه بالكاظمية ، منذ 12 عاما، ويسكن مع زوجته وابنته وابنائه الخمسة في بيت ايل للسقوط ، مبلغ ستين مليون دينار مع تقديمه رحلة الى مكة المكرمة له ولام محمد .