البزّاز يمنح قلادة الإبداع لشنيشل وتقنية الفديو أصبحت مهمة في البطولات المقبلة

الناصرية- باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم اتمنى على اتحاد الكرة ان يعتذر عن تنظيم اي بطولةكروية مستقبلا اذا لم يتم نصب أجهزة الفار (var) في الملاعب المحلية المختارة لتدارك الاخطاء التحكيمية التي باتت تثير الجدل بين الكل كما حصل في غرب آسيا الامر بات اولوية ملحة لاتقبل التأخير تحت أي مسوغ كان لايجاد مناخ ملائم لسيرالمباريات في ظل التوجة الجاد للاتحادوالنشاط الكروي الواضح بتنظيم اكثر من بطولة حيث خليجي25وغرب آسيا والاقدام على تنظيم دوري المحترفين الموسم المقبل واليوم تظهر تقنية الفديو الوجة الاول لمباريات كرة القدم في جميع الملاعب ورغم وجودها في الملاعب الاكثر تقدما وشهرة لكنها لم تقضي على الاخطاء التحكيمية فما بالك في ملاعب تفتـــــــقر لوجـــــود احدث تغير في مسار كرة القدم ما يجعل منها لاتصلح لاقامة المباريات وتنظيم البطولات لانعـــدام وجود تقنية الفديو واترك إحصائية الاخطاء التي رافقت مباريات البطولة حصرا اللقاء النهائي للمعنين .

سير المباراة

حسم المنتخب الأولمبي لقب بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت سن 23 سنة بمشاركة تسعة منتخبات اللقب وحقق الاول له عبر مشاركتين في البطولة واللقب الثاني للكرة العراقية خلال العام الحالي بعد احراز كأس خليجي25 في البصرة عندماقلب الاولمبي الطاولة على المنافس وادرك تاخرة بتحقيق التعادل ثم الفوز بالركلات الترجيــــــــحية على إيران في نهائي البطولة امس الاول في ملـــــــعب المديـــــــنة بعد انتهاء الوقت الاصلي بتعادلهما بهدف قبل حسم المباراة واللقب بفارق الركلات الترجيحبة (5_4) سجلت عن طريق اللاعببن كرار محمد وليس تحسين وحسين عبد اللة لاوندي ومنتظر محمد واحـــــــمد مكــــــندي قبل الاستحواذ على الجوائز الشخصية بحصول كمــــــــــيل سعد على لقب افضل حارس مرمى وحسين لاوندي على هداف البـــــــــطولة بثلاثة أهداف ومنــــــتظر محـــــــمد على لقب افضل لاعب وســـــــط فرحة جماهيرية كبيرة بعدما تفاعل الجــــــمهور مع أحداث المباراة لحـــــــظة بلحظة ودعم جهود الاعبين والتمــــــكن من حــــسم المهمة .

البحث عن الفوز

ودخل الاثنين الملعب بحثا عن الفوز الثمين وتحقيق الانتصار واللقب وكان التفكير بذلك واضحا وسيطر القلق والحذر والأخطاء في بداية اللقاء على الفريق الإيراني حيث اخطاء الحارس والدفاع لكنها كانت اقل بين الأولمبي صاحب الافضلية في الاستحواذ ونقل الكرة للهجوم وبدأ بالضغط المبكر املا بتسجيل هدف التقدم بمحاولة قريبة لبلند من كرة راسية لكن بدون تركيز مرت فوق المرمى وتسديدة قوية لنفس اللاعب بجانب القائم قبل أن يتقدم الفريق الإيراني بهدف حسين جوزدري د32 عكس سير اللعب من خطأ دفاعي قبل ان يدرك صاحب الضيافة التعادل مع نهاية الشوط الاول من كرة هدف سجل من المحاولة الاولى قبل أن يخرج الحارس الكرة من المرمى ليتصدى لها لاوندي ويضعها في الشباك د47 وينهي الفريق الشوط الأول متعادلا افضل من تاخرة بالهدف.

الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تبادلاللهجمات السريعة والخطرة وكاد لاوندي ان يحرز هدف الفوز لكن القائم رد الكرة كما سنحت لنفس اللاعب اخطر فرص اللقاء د65 في مواجهة الحارس لكن كرتة علت المرمى قبل أن يتحول الفريق الإيراني بأداء مؤثر وقوي وعمل ما بوسعة على حسم المهمة وانتقل بضغط هجومي مستفيدا من التغيرات التي أجراها المدرب قبل أن تفشل محاولاته والفريقين في حسم المباراة ضمن الوقت المقرر قبل الذهاب للركلات الترجيحية التي ابتسمت للفريق العراقي والاهم تحقيق اللقب الاول بفضل تحمل اللاعببن والمدرب المسؤولية في ليلة فرح عراقية امتدت على عموم مدن العراق التي تابعت باهتمام مباريات المنتخب الذي تلقي التهاني الرسمية والشعبية ومبادرة سعد البزاز جريا على العادة التي تقدم للمتالقين بمنح مدرب الفريق راضي شنيشل قلادة الإبداع عالجة الاخطاء صحيح ان الأولمبي حصد اللقب وخرج من تجربة مهمة لكن رافقت مبارياته اخطاء وهفوات حيث الحارس والدفاع والهجوم ومهم تصحيحها وان امكن البحث عن لاعبين ممكن ان يشكلوا اضافة للفريق امام الفترة المناسبة للاعداد قبل دخول التصفيات الآسيوية في أيلول المقبل ضمن أولمبياد فرنسا2024 والاهم ان يتسع قلب شنيشل والكادر المساعد الى الانتقادات والملاحظات من قبل الجميع لتحقيق الطريق المؤدية الى المشاركة المقبلة التحدي الحقيقي.

مباريات البطولة

وكانت البطولة قد شهدت اقامة12مباراة بما فيها المواجهة النهائية امس الأول والتي أسفرت عن فوز عمان على لبنان بهدف وفلسطين على سوريا بهدف وتعادل صاحب الضيافة مع الأردن بهدفين في الجولة الأولى فيما فازت الأردن على الإمارات بهدفين لواحد وإيران على سوريا بثلاثة أهداف لواحدكماةتفلبت عمان على اليمن بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية وشهدت الجولة الثالثة تخطي اليمن لبنان بهدفين لواحد وتعادل فلسطين وإيران بهدف تغلب العراق على الإمارات بثلاثة اهداف دون رد وحسمها إيران نصف النهائي بتغلبها بفارق الركلات الترجيحية على الاردن(4_3) يعد انتهاء اللقاء بتعادلهما بدون اهداف كما تغلب العراق على عمان بهدف وكان منتخب إيران أحرز لقب ال لك لة الاولى 2015 والأردن لقب 2021 والثالث للسعودية عام 2023.

الدوري الممتاز

يستأنف دوري الكرةالممتاز اليوم الخميس عندما تقام مواجهة واحدة ببن سادس عشر الترتيب35 والتاسع عشر الصناعة 33 ضمن مباربات الجولة 33 وكلاهما يسعى لتحقيق النتيجة ومحو اثار الاداء المتواضع وتراجع النتائج وقبلها يريد صاحب الارض الدخول مباشرة في اللقاء والخروج بفوائدة من أجل تحسين المركز فيما يواصل الصناعة برغبة كبيرة مهمة البحث عن البقاء في مهمة ليست بالسهلة.

مباريات الجمعة

وتقام بعد غد الجمعة خمس مباريات أبرزها بين الغريمين الوصيف الجوية 65 والثالث الزوراء57 في مواجهة الاسبوع وفيها يريد الاول المرور وتجنب التعثر والهزيمة للابقاء على حظوظة في ملاحقة الغريم الشرطة واستعادة الصدارة وقبلها انتظار خدمة النجف في عرقلة المتصدر في اللقاء الذي يقام بينهما السبت لكن ما يريدةجمهور الأزرق هو إحباط محاولة الزوراء والمرور بسلام وبكامل النقاط وتحقيق ما يتطلع الية في تقديم العمل المطلوب والعمل بحذر شديد امام ست جولات هي من تحدد مصير الفريق في الحصول على اللقب ومؤكد ان الفريق سيرفع شعار يجب الفوز في اخر مبارياتةويدرك مؤمن سليمان طبيعة الامور امام وقوف الجوية خلف العدو اللدود من جانبة باتت الحاجة للزوراء تحقيق النتيجة تلاهم ونفض تراب النتائج الهزيلة وان يكون على قدر التحدي والسعي لتفادي الهزيمة الثالثة تواليا بعد خسارتي الطلاب والكهرباء وقبلها إهدار العديد من النقاط داخل وخارج ميدانه والتأثر السلبي في المشاركة والنتائج المتدنية حتى مع فرق الصف الثاني وافتقد لدور المنافس وإنقاذ ما حصل الموسم الماضي و كما يواجه مشكلة فقدان مركزة الحالي لكنه سيترك كل شيء جنبا فقط تحقيق الفوز على الغريم وجعله مدخلا لمصالحة الجمهور الغاضب بسبب تكرار صورة الفريق الباهتة في اخر الجولات.