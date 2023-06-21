البزّاز يمنح راضي شنيشل قلادة الإبداع ويوجّه بتكريم لاعبي المنتخب الأولمبي

بغداد – ندى شوكت

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز، قلادة الابداع الى مدرب المنتخب الاولمبي دون سن23 راضي شنشيل بعد تتويج المنتخب الثلاثاء، بلقب بطولة غرب آسيا، في ختام ايامها التي استضافها العراق، وذلك بتفوقه على نظيره منتخب إيران، بركلات الترجيح 5-4 ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 . كما وجه البزاز بتكريم جميع لاعبي المنتخب. وقدم شنيشل شكره الى البزاز معرباً عن السعادة بهذا التكريم، وقال لمراسل (الشرقية) ميناس السهيل (ان البزاز متابع ممتاز لجميع مناحي الحياة ولا سيما الرياضة وقد شمل المبدعين بتكريمه).

وجاء قرار البزاز، التفاتة جديدة تضاف الى سلسلة المبادرات التي يقدمها الى المبدعين العراقيين في شتى المجالات، ومنها الرياضية حيث سبق ان منح المدرب حكيم شاكر قلادة الابداع بعد احرازه مركز الوصيف في بطولة شباب اسيا عام 2010 فضلا عن منح الفريق مبلغ 100 مليون دينار . وفي منتصف كانون الثاني 2013 منح البزاز قلادة الابداع الى كابتن المنتخب الوطني انذاك يونس محمود وحارس المرمى نور صبري، تكريما لجهودهما في تأهل المنتخب الوطني الى المباراة النهائية لكاس الخليج العربي، بعد فوزه على المنتخب البحريني بفارق ركلات الجزاء.وفي ختام البطولة نال حكيم شاكر قلادة ثانية من البزاز برغم فوز العراق بالمرتبة الثانية .

وأصبح المنتخب العراقي رابع منتخب يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للشباب دون 23 عاماً، حيث فاز منتخب إيران باللقب عام 2020 ثم توج منتخب الأردن باللقب عام 2021 ومنتخب السعودية عام 2022.

الى ذلك اعرب شنيشل عن سعادته بالمستوى الكبير للاعبي المنتخب في نهائي غرب آسيا مؤكدا (تمسكه بالجهاز الفني المساعد لما بذله من جهود خلال البطولة ولا توجد نية لاعفاء أيٍّ منهم بل على العكس هناك إمكانية إضافة مدربين جدد وزيادة عدد الملاك الفني ).وقال شنيشل في تصريح أمس أن(إقامة البطولة في ملاعبنا وبين جماهيرنا يعد مسؤولية كبيرة استطاع اللاعبون فيها من التغلب على جميع الصعوبات وتحقيق اللقب بالمثابرة والإصرار)، مضيفاً أن (المرحلة الإعدادية المقبلة ستنطلق بعد نهاية الدوري الممتاز بسبب ارتباط اللاعبين مع انديتهم، وأن البرنامج التدريبي الذي وضع مسبقاً يتضمن إقامة معسكرات خارجية وداخلية بالإضافة إلى المباريات الودية، حيث ستستمر حتى انطلاق التصفيات الأولية المقرر إقامتها في شهر أيلول المقبـل).