البزّاز يمنح الصحفية الرائدة ندى شوكت قلادة الإبداع

بغداد – ياسين ياس

اعلن في بغداد الخميس عن منح أول قلادة ابداع خلال العام 2023 قدمها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز الى المتميزين في مختلف مجالات الحياة.وذهبت القلادة الى الصحفية الرائدة ندى شوكت، وعنها قال البزاز ان (تكريم ندى شوكت هو تكريم للكفاءة والمثابرة والاجتهاد والصبر والوقار والرقي وهي أمور اجتمعت في شخصيتها ومسيرتها الطويلة في عالم الصحافة) ، وأضاف مؤكدا ان (الاحتفاء بندى شوكت هو تمجيد للمرأة العراقية المثابرة وتذكير بكل ما قامت به رائدات الصحافة على مدى سنوات صعبة طوال).

وأشاد صحفيون كبار بالمسيرة الصحفية لشوكت مؤكدين انها اضفت على الصحافة المطبوعة هوية موضوعية عتيدة في ملاحقة الخبر والتحقيق وصناعة الرأي العام فضلا على مهارات أخرى، و قال رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق ،احمد عبد المجيد ان (ميزة ندى هي انها صحفية ثابتة وسنديانة قوية لم تتغير طيلة الحقب وعلى مر السنون). فيما توقف الصحفي البارز زيد الحلي عند مسيرة شوكت ووصفها (انها كانت ولا تزال صديقة البسطاء وزميلة الصحفيين الشباب الذين تتلمذوا على يدها عندما كانت تعمل في جريدة الجمهورية والان في جريدة الزمان بنفس تلك الروحية التي عرفت بها منذ أربعين عاما). وتمنح قلادة الابداع للمبدعين والمبتكرين في مجالات العلوم والثقافة والصحافة والخدمة العامة والعلوم. وتم سكها للمرة الاولى عام 2011 وتمنح منذ اكثر من 14 عاماً للرواد في مجالات المعرفة والفنون والاداب والعمل التطوعي والثقافة. وعبرت شوكت التي تقترب من خمسة عقود كاملة في مهنة المتاعب بين جريدتي (الجمهورية) و(الزمان) عبر اتصال مباشر في (حصاد الشرقية) ، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة انها (تعتبره تتويج لمسيرة 48 عاما ،وكما يقولون ختامها مسك) ، مؤكدة ان (عملي مع أستاذ سعد هو احلى تكريم)، مشيرة الى اعتزازها بلقب (باشا) الذي اطلقه عليها البزاز ، مؤكدة ان (الأولوية في حياتي كانت دوما للصحافة ،فيما تأتي حياتي الخاصة في المرتبة الثانية، وكثيرا ما تلقيت اللوم من اهلي والمقربين مني بسبب ذلك، منذ ان بدأت مسيرتي الصحفية في مرحلة الشباب ولحد اليوم ،ولكن الامر ليس بيدي ،لأني اتنفس الصحافة).