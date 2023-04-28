البزّاز يمنح الصحفية الرائدة ندى شوكت قلادة الإبداع

بغداد‭ – ‬ياسين‭ ‬ياس

اعلن‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬أول‭ ‬قلادة‭ ‬ابداع‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬قدمها‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬الى‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭.‬وذهبت‭ ‬القلادة‭ ‬الى‭ ‬الصحفية‭ ‬الرائدة‭ ‬ندى‭ ‬شوكت،‭ ‬وعنها‭ ‬قال‭ ‬البزاز‭ ‬ان‭ (‬تكريم‭ ‬ندى‭ ‬شوكت‭ ‬هو‭ ‬تكريم‭ ‬للكفاءة‭ ‬والمثابرة‭ ‬والاجتهاد‭ ‬والصبر‭ ‬والوقار‭ ‬والرقي‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬اجتمعت‭ ‬في‭ ‬شخصيتها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭) ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ (‬الاحتفاء‭ ‬بندى‭ ‬شوكت‭ ‬هو‭ ‬تمجيد‭ ‬للمرأة‭ ‬العراقية‭ ‬المثابرة‭ ‬وتذكير‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬رائدات‭ ‬الصحافة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬صعبة‭ ‬طوال‭).‬

وأشاد‭ ‬صحفيون‭ ‬كبار‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الصحفية‭ ‬لشوكت‭ ‬مؤكدين‭ ‬انها‭ ‬اضفت‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬المطبوعة‭ ‬هوية‭ ‬موضوعية‭ ‬عتيدة‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬الخبر‭ ‬والتحقيق‭ ‬وصناعة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬أخرى،‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ (‬الزمان‭) ‬طبعة‭ ‬العراق‭ ‬،احمد‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬ان‭ (‬ميزة‭ ‬ندى‭ ‬هي‭ ‬انها‭ ‬صحفية‭ ‬ثابتة‭ ‬وسنديانة‭ ‬قوية‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬طيلة‭ ‬الحقب‭ ‬وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنون‭). ‬فيما‭ ‬توقف‭ ‬الصحفي‭ ‬البارز‭ ‬زيد‭ ‬الحلي‭ ‬عند‭ ‬مسيرة‭ ‬شوكت‭ ‬ووصفها‭ (‬انها‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬صديقة‭ ‬البسطاء‭ ‬وزميلة‭ ‬الصحفيين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬تتلمذوا‭ ‬على‭ ‬يدها‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والان‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬بنفس‭ ‬تلك‭ ‬الروحية‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭). ‬وتمنح‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬للمبدعين‭ ‬والمبتكرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬والصحافة‭ ‬والخدمة‭ ‬العامة‭ ‬والعلوم‭. ‬وتم‭ ‬سكها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وتمنح‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬للرواد‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المعرفة‭ ‬والفنون‭ ‬والاداب‭ ‬والعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والثقافة‭. ‬وعبرت‭ ‬شوكت‭ ‬التي‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬المتاعب‭ ‬بين‭ ‬جريدتي‭ (‬الجمهورية‭) ‬و‭(‬الزمان‭) ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ (‬حصاد‭ ‬الشرقية‭) ‬،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬قائلة‭ ‬انها‭ (‬تعتبره‭ ‬تتويج‭ ‬لمسيرة‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬،وكما‭ ‬يقولون‭ ‬ختامها‭ ‬مسك‭) ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ (‬عملي‭ ‬مع‭ ‬أستاذ‭ ‬سعد‭ ‬هو‭ ‬احلى‭ ‬تكريم‭)‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬اعتزازها‭ ‬بلقب‭ (‬باشا‭) ‬الذي‭ ‬اطلقه‭ ‬عليها‭ ‬البزاز‭ ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ (‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬كانت‭ ‬دوما‭ ‬للصحافة‭ ‬،فيما‭ ‬تأتي‭ ‬حياتي‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تلقيت‭ ‬اللوم‭ ‬من‭ ‬اهلي‭ ‬والمقربين‭ ‬مني‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك،‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الشباب‭ ‬ولحد‭ ‬اليوم‭ ‬،ولكن‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬بيدي‭ ‬،لأني‭ ‬اتنفس‭ ‬الصحافة‭).‬